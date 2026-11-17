Предполагаемата дъщеря на Владимир Путин и Светлана Кривоногих, известна като Луиза Розова, официално е променила името си на Елизавета Олеговна Руднова.

Това е отбелязано от разследващия журналист Андрей Захаров, докато проучва ново изтичане на данни от службата по гражданско състояние.

Според екранна снимка, която той публикува в своя Telegram канал, Розова е променила името си в края на декември 2020 г. - приблизително месец след публикуването на разследването на интернет платформата „Проект", която първо съобщи, че тя може да е дъщеря на руския президент.

През 2024 г. „Агентство" - новинарският канал на „Проект" в телеграм, вече съобщи, че Розова използва паспорт на името на Елизавета Олеговна Руднова. Журналистите обаче не успяха да потвърдят, че жената е променила фамилията си. Захаров предположи, че паспортът на името на Руднова е прикритие.

Майката на Луиза Розова - Светлана Кривоногих, се е запознала с Владимир Путин през 90-те години на миналия век. През 2000-те години Кривоногих ражда дъщеря и придобива акции в няколко големи компании, включително банка "Россия", чиито собственици са свързани с Путин.

Олег Руднов е приятел на Путин, който почина през 2015 г. Според „Проект" през 2006 г. Руднов закупува апартамент от 200 квадратни метра в Санкт Петербург, който по-късно става собственост на Светлана Кривоногих, а през 2011 г. регистрира собственост върху мезонет в Сочи, предназначен за друга приятелка на Путин - Алина Кабаева.

Платформата „Проект" за първи път съобщи за незаконната дъщеря на Путин през 2020 г. Разследването твърди, че жителката на Санкт Петербург Светлана Кривоногих е станала миноритарен акционер в Банка „Россия" благодарение на близкото си познанство с Путин.

Журналистите също така отбелязаха, че дъщерята на Светлана - Елизавета, тогава на 17 години, „има феноменална прилика с руския президент". На 14 години тя променя фамилията си на Розова. След публикуването на разследването Розова, която използваше името Луиза в социалните мрежи, изтри снимки, показващи лицето ѝ, от акаунта си в инстаграм, а през февруари 2022 г. го затвори.

Кремъл отхвърли разследването на „Проект" като „провокативна таблоидна журналистика".

След публикуването на разследването Розова даде няколко интервюта, в които нито потвърди, нито отрече връзката си с Путин. На публикуваните наскоро снимки тя си е покрила лицето.