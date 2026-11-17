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Москва бе подложена тази нощ на една от най-масираните въздушни атаки от началото на войната с Украйна, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Според изчисления на агенцията въз основа на данни, публикувани от кмета на руската столица Сергей Собянин, от 17,00 ч. московско (16,00 ч. българско) време вчера до 7,00 ч. московско (6,00 ч. българско) време днес са били свалени 321 дрона, насочили се към града. Към Московска област са били изпратени общо около 800 безпилотни летателни апарата.

Има съобщения за свалени дронове и над други руски региони.

Три от четирите московски летища - Внуково, Домодедово и "Жуковски", които по-рано бяха затворени, вече отново обслужват полети.

Редица други руски летища обаче в момента не обслужват полети.

Вчера Собянин обяви, че руската противовъздушна отбрана е прехванала 139 дрона, насочили се към Москва, в нощта на неделя срещу понеделник.

Тогава според Министерството на отбраната на Руската федерация Украйна е извършила най-голямата си атака с безпилотни летателни апарати от началото на войната преди близо 4 години и 9 месеца.

По данни на министерството руската противовъздушна отбрана е свалила 1336 украински дрона в 16 региона.

Предишният рекорд от 1254 унищожени апарата бе поставен едва на 29 октомври.