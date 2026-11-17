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Министерството на отбраната на Тайван обяви днес, че е засякло два руски военни самолета да навлизат от североизток в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

След като прелетели над източното крайбрежие на острова, самолетите напуснали зоната южно от югоизточния окръг Тайтунг, уточни министерството.

По-рано днес Южна Корея и Япония съобщиха за подобни инциденти с руски военни самолети.

Това стана на фона на дипломатически форуми в Източна Азия и предстоящата в четвъртък в китайския град Шънджън среща между президентите на САЩ, Китай и Русия.

Китай смята Тайван за своя сепаратистка провинция и редовно изпраща военни кораби и самолети около острова.

След руската пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г. Тайван се присъедини към западните санкции срещу Москва. На следващата година два руски военни кораба бяха забелязани край източното крайбрежие на острова, отбелязва Ройтерс.