Смъртта на осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн в затвора през 2019 г. може да е била резултат от убийство, а не самоубийство. Това е заключението на съдебния експерт проф. Майкъл Фрийман, който твърди, че откритите наранявания по тялото на финансиста са по-скоро съвместими със задушаване, отколкото със самообесване.

В интервю за предаването Newsnight на BBC проф. Фрийман заяви, че след преглед на документацията от съдебномедицинската експертиза в Ню Йорк е стигнал до извода, че Епстийн вероятно е бил удушен, най-вероятно в гръб.

Заключението му обаче противоречи на официалното становище на съдебния лекар, извършил аутопсията през 2019 г. Тогава причината за смъртта беше определена като самоубийство чрез обесване, като според експертизата не са открити доказателства за защитни наранявания, характерни за жертви на удушаване.

Джефри Епстийн беше открит мъртъв на 10 август 2019 г. в затвор в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Д-р Барбара Сампсън, която по това време беше главен съдебен лекар на Ню Йорк и ръководеше медицинската експертиза, продължава да защитава първоначалното заключение.

„Категорично заставам зад определянето на причината и начина на смъртта на г-н Епстийн", заяви тя по-рано. Проф. Майкъл Фрийман е работил като експерт по установяване на причините за смъртта по дела, възложени от главни прокурори в САЩ, включително случаи на починали лица при задържане от полицията. Сред тях е и смъртта на Джордж Флойд в Минесота.

В понеделник вечерта в Лондон той представи своите изводи, след което публикува анализа си и материалите от съдебномедицинското досие на Епстийн.

Фрийман не е извършвал личен оглед на тялото. Анализът му се основава на документи и снимки от аутопсията, предоставени от брата на финансиста – Марк Епстийн, който от години поддържа тезата, че брат му е бил убит.

Експертът подчертава, че изследването му е независимо и не е получавал възнаграждение от Марк Епстийн. Анализът обаче все още не е преминал през независима научна рецензия.

Пред BBC Фрийман посочи няколко наранявания, които според него могат да свидетелстват за физическо нападение. Сред тях са дълбок кръвоизлив в областта на лявото рамо и травми, които изглеждат съвместими с удари в лицето.

Според неговата интерпретация най-вероятният сценарий е използване на примка или друг вид пристягащ предмет за удушаване, след което същият предмет вероятно е бил използван за окачване на тялото на леглото в килията.

Фрийман твърди още, че над следата от примката по шията на Епстийн се забелязват белези, които според него може да са от нокти.

„Това би било съвместимо със задушаване, особено ако нападението е извършено отзад, както и с опит на жертвата да премахне примката от шията си", обясни той.

По думите му събраните данни и начинът, по който е било открито тялото, не съответстват на официалната версия за самоубийство.

„Нараняванията и начинът, по който е намерено тялото, не съвпадат. Тогава остава само едно възможно обяснение – че смъртта е настъпила в резултат на убийство", заяви Фрийман.Първоначалната съдебномедицинска експертиза стига до противоположно заключение.

Пред Службата на генералния инспектор към Министерството на правосъдието на САЩ съдебният лекар, извършил аутопсията, е заявил, че нараняванията на Епстийн са по-характерни за самоубийство чрез обесване, отколкото за убийство чрез удушаване.

Според официалната оценка липсват и защитни наранявания, каквито обикновено се наблюдават при жертви на удушаване, опитващи се да се противопоставят на нападателя.

Фрийман постави под въпрос и начина, по който е била документирана сцената на смъртта. Според него при разследване на предполагаемо самоубийство чрез обесване в затвор би трябвало да има снимка на тялото, направена преди свалянето му.

Доклад на Министерството на правосъдието за престоя на Епстийн в затвора посочва, че служителят, който го открил, незабавно повикал свой колега за помощ. Двамата свалили тялото на пода и започнали опити за реанимация.

Според същия доклад смъртта е настъпила около месец след като Епстийн за кратко е бил поставен под наблюдение заради риск от самоубийство.Попитан кой би могъл да е убил Епстийн, ако неговата интерпретация на доказателствата е правилна, Фрийман заяви, че няма предположение.

„Нямам представа. Това не е нещо, за което имам мнение. Не е част от разследване, което съм провеждал", подчерта той.

Експертът отхвърли и критиките, че подобни твърдения могат да се превърнат в конспиративни теории.

„Имам привилегията да мога да кажа: не вярвайте просто на думите ми, нека всеки разгледа доказателствата", заяви Фрийман пред BBC.

Той призова други специалисти да проверят анализа му и да посочат евентуални грешки.

„Ако смятате, че съм конспиративен теоретик, защото виждам нещо, което изглежда като удушаване, и казвам, че според мен е именно такова, а не обесване, покажете ми къде греша", добави той.

Фрийман подчерта, че като академичен специалист е готов да изслуша аргументирани възражения и алтернативни интерпретации на доказателствата.Джефри Епстийн беше осъден през 2008 г. за склоняване на непълнолетно лице към проституция и беше регистриран като сексуален престъпник. Тогава той избегна тежка присъда след споразумение с прокуратурата.

Единадесет години по-късно срещу него бяха повдигнати нови обвинения за организиране на мрежа за сексуална експлоатация на непълнолетни момичета.

През 2019 г. Епстийн очакваше съдебен процес в Metropolitan Correctional Center в Ню Йорк, когато беше открит мъртъв в килията си.

Смъртта му предизвика множество въпроси за сигурността в затвора и обстоятелствата около последните часове от живота му.

Новият анализ на проф. Майкъл Фрийман отново поставя под съмнение официалната версия, но към момента не представлява промяна в заключението на съдебномедицинските власти. Твърденията за убийство остават непотвърдени, а представеното изследване все още не е преминало независима научна рецензия.