Американските власти проучват разузнавателна информация за възможни планове на Иран да атакува високопоставени представители на администрацията на Доналд Тръмп с използването на „мръсна бомба" или химическо оръжие. Според източници на CNN обсъжданите сценарии включват конкретни цели и места във Вашингтон, а американските служби проверяват и данни за евентуално предварително складирани компоненти за изработване на подобно устройство на територията на САЩ.

Според запознати с разузнавателната информация ирански представители обсъждат различни варианти за атаки, включително използване на радиоактивни материали или химически вещества. Част от съобщенията, прихванати от американските служби, съдържат твърдения, че необходимите материали може вече да са внесени и укрити в страната.

Един от източниците на CNN подчертава, че „мръсната бомба" не е оръжие с прецизно действие и я сравнява с атентат, при който нападател се самовзривява. Подобно устройство съчетава конвенционален експлозив с радиоактивен материал, който при взрив може да бъде разпръснат в околната среда.

Това би могло да доведе до радиоактивно замърсяване на значителни територии и да създаде рискове за здравето на хората, както и да направи определени райони временно или продължително неизползваеми.

Говорител на иранската мисия към ООН не коментира конкретно твърденията за план с „мръсна бомба", но заяви, че страната смята използването на химически оръжия при всякакви обстоятелства за напълно нелегитимно. Той категорично отхвърли обвиненията като неверни и фабрикувани.

От Белия дом също коментираха информацията. Говорителят Лорън Бис заяви пред CNN, че американските власти следят всички потенциални заплахи, но към момента няма достоверни данни за непосредствена опасност за територията на САЩ.

Според източниците на медията засега няма индикации, че евентуалните планове са в непосредствена фаза на изпълнение. Разузнавателните данни по-скоро показват, че Иран разглежда различни възможности за ескалация на конфликта.

Американските власти обаче приемат информацията като сигнал за готовността на Техеран да засили напрежението на фона на блокираните преговори за прекратяване на войната.Паралелно с информацията за потенциална атака във Вашингтон американските служби следят и друг разузнавателен поток, според който Иран може да използва химически оръжия срещу американски военнослужещи, разположени в Близкия изток.

Двама американски представители са съобщили пред CNN, че се проверяват данни за подобен сценарий.

Според няколко източника част от американските военни в региона не разполагат с достатъчно защитно оборудване и подготовка за реакция при химическа атака. Затова паралелно се разработват планове за осигуряване на необходимите средства и обучение на дипломатическия и разузнавателния персонал.

Информацията идва след съобщения, че заради заплахи от Иран Сикрет сървис е преместила министъра на финансите на САЩ Скот Бесент във военно жилище.

Израелски представители също заявиха през уикенда, че Иран подготвя план за убийството на Доналд Тръмп чрез дронове, оборудвани с експлозиви. Тези твърдения също са част от по-широкия контекст на засиленото напрежение между двете страни.Регионален източник на CNN посочва, че следващите няколко седмици ще бъдат ключови за постигането на споразумение между Вашингтон и Техеран, което да позволи отварянето на Ормузкия проток и прекратяването на войната.

Според него твърдолинейните кръгове в Иран могат да имат интерес от нова атака, която да попречи на дипломатическите усилия и да удължи конфликта.

Опитите за покушения срещу настоящи и бивши американски представители не са новост. Според американските власти подобни заплахи съществуват още от първия президентски мандат на Тръмп. През 2024 г. беше разкрит предполагаем заговор за убийството му срещу заплащане.

В миналото подобни планове са били насочени предимно към американски представители по време на техни пътувания в чужбина.

Междувременно Доналд Тръмп пътува към Манила, Филипините, а след това към Шънджън, Китай, където трябва да участва в конференциите на АСЕАН и АТИС.

Попитан в понеделник дали се притеснява от евентуална атака с ирански дронове срещу него, американският президент отговори:

„Не. Притеснявам се за вас, защото ако те се доберат до мен, и вие сте приключили. Внимавайте", заяви Тръмп.Допълнително затруднение за американските служби създава изтичането през юни на срока на закон, който позволява събирането на комуникации на чуждестранни граждани.

Законодателният текст е останал без подновяване на фона на конфликт между Белия дом и Конгреса около тогавашния изпълняващ длъжността директор на националното разузнаване Бил Пулте.

Разрешенията за наблюдение, одобрени преди изтичането на закона, остават в сила до март. Ако Конгресът не предприеме действия, службите за национална сигурност рискуват да загубят един от основните си инструменти за разкриване на терористични заговори, съобщава CNN.

В писмо до лидерите на Републиканската и Демократическата партия в двете камари на Конгреса главният прокурор Тод Бланш, директорът на националното разузнаване Джей Клейтън и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф са призовали законът да бъде подновен.

Според тях всяко забавяне може да изложи на риск живота както на американските граждани в страната, така и на военнослужещите зад граница в условията на повишена заплаха.

Писмото е изпратено след специален брифинг за Иран пред т.нар. „Банда на осемте" – група, включваща осемте водещи представители на двете партии в комисиите по разузнаване на Камарата на представителите и Сената.

Не е ясно дали по време на закрития брифинг е била обсъждана конкретно заплахата от „мръсна бомба" или химическо оръжие във Вашингтон.Според допълнителна информация, цитирана от CNN, американски представители смятат, че е възможно Иран вече да е осигурил на територията на САЩ ядрени материали или химически вещества, които биха могли да бъдат използвани в комбинация с конвенционален експлозив за създаването на „мръсна бомба".

Един от източниците твърди, че пропуските в охраната на американската граница през последното десетилетие биха могли да улеснят проникването на чуждестранни оперативни лица, които да придобият и разположат необходимите компоненти.

Друг източник посочва, че според оценките на редица служители по националната сигурност подобни материали може да се намират в САЩ от години, дори от десетилетия.

„Мръсните бомби" съчетават радиоактивни вещества с обикновени експлозиви. Според цитираните представители подобно устройство може да бъде сравнително лесно за сглобяване, което поражда сериозни опасения за сигурността.

През последната седмица американските власти са провели няколко срещи, посветени на оценката и ограничаването на потенциалната заплаха, съобщават двама от общо седем източници на CNN.

Към момента обаче няма публично потвърждение, че Иран действително е разположил подобни материали на американска територия или че подготвя непосредствена атака.