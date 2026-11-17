Днес от 10 часа местно време (11:00 ч българско време) се открива учредителната сесия на новия сръбски парламент след проведените на 25 октомври предсрочни парламентарни избори, на които Студентската листа спечели пълно мнозинство.

Малко по-рано студентите, които в продължение на почти две години организираха масови антиправителствени протести, свикват митинг в подкрепа на новото мнозинство в Народната скупщина, пише БТА.

Студентите съобщиха в профила си в Инстаграм, че призовават гражданите да се съберат в 8,00 часа местно време в Пионерския парк в Белград, който в продължение на повече от година и половина бе превърнат в лагер на привържениците на бившия сръбски президент Александър Вучич, а после мирно да се разотидат.

Студентската листа разполага със 140 народни представители, а управлявалата през последните 14 години Сръбска прогресивна партия (СПП) спечели 103 мандата. В новия състав на сръбския парламент влизат и пет малцинствени партии, но нито една от опозиционните формации, които бяха част от предишни състави на 250-местната Скупщина.

За първи път от 1990 г. в сръбския парламент няма да има представители на сръбските социалисти, чиято формация е наследница на Съюза на комунистите на Сърбия, а настоящият вицепремиер и министър на вътрешните работи в технически мандат Ивица Дачич е неин председател.

Първото заседание на новия състав на Народната скупщина беше свикано от настоящия й председател Ана Бърнабич. То ще бъде водено от най-възрастния сред избраните депутати от листите, влезли в парламента - 78-годишният Стоян Раденович от СПП. Той ще бъде подпомаган от четиримата най-млади депутати, по един от всяка листа.

Сръбският парламент се смята за конституиран с провеждането на първата сесия от новия му състав, а най-очакваният момент е потвърждаването на парламентарните мандати.

Освен това депутатите ще положат клетва, а след това ще бъдат избрани председателят, заместник-председателите и съставът на комисиите в парламента.