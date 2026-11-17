Рейтингът на президента на САЩ Доналд Тръмп е само 32% - близо до най-ниското си равнище, показва проучване на общественото мнение, направено от института "Ипсос" по поръчка на агенция Ройтерс, пише БТА.

В средата на миналия месец одобрението за Тръмп спадна до абсолютен минимум от 31%. Оттогава то си остава 32% в четири последователни проучвания на Ройтерс/Ипсос.

Популярността на Тръмп намаля тази година, тъй като войната, започната от него срещу Иран, влоши финансовото положение на американците, като доведе до рязко повишаване на цените на горивата, а оттам - и до висока инфлация. В резултат Републиканската партия на президента на САЩ загуби на междинните избори на 3 ноември контрола си и над двете камари на Конгреса.

Според проучването само 31% от американците подкрепят войната срещу Иран.

Резултатите бяха публикувани в момент, когато Тръмп пътува към Източна Азия, където ще бъде на обиколка тази седмица. Тя ще го отведе първо в Манила, Филипините, където той ще участва в среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) с техни партньори, а след това - в Шънджън, Китай, за форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

В четвъртък президентът на САЩ ще се срещне в кулоарите на АТИС със своите колеги от Китай и Русия, Си Дзинпин и Владимир Путин.

Самият Тръмп допусна, че може да има среща в Китай със севернокорейски държавен ръководител Ким Чен-ун.