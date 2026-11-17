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Един от най-известните туристически оператори в Северна Гърция – „Зорпидис" (Zorpidis Travel), временно преустановява дейността си поради сериозни финансови и оперативни затруднения. Решението беше официално потвърдено от ръководството на компанията.

Според разпространеното съобщение през последните две години дружеството е във вътрешен съдебен спор, съпътстван от задълбочаващи се финансови и организационни проблеми.

Решението за спиране на дейността засяга служители, партньори и клиенти на туристическия оператор.

Компанията е основана през 1975 г. от бизнесмена Михалис Зорпидис и се утвърждава като едно от водещите имена в организирания туризъм в Северна Гърция.

В официално обръщение председателят на дружеството признава сериозността на ситуацията и последиците за всички засегнати.

„Не е лесно да гледаш как усилията на десетилетия са поставени на изпитание. Но всичко, което създадохме през тези години, не може да бъде заличено от един труден момент", заявява Зорпидис.

От ръководството посочват, че приоритет е уреждането на възникналите задължения и висящи въпроси съобразно предвидените процедури.

Към момента не се посочва срок за възобновяване на дейността, нито се предоставя конкретна информация за съдбата на вече резервираните и платени туристически пътувания.