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Турист уринира в непосредствена близост до прочутите Кариатиди на Акропола в Атина, след което необезпокояван напусна археологическия обект. Инцидентът е станал на 15 ноември и предизвика остри реакции в Гърция, съобщават местни медии.

Очевидец сигнализирал охраната, но до своевременна намеса не се стигнало.

Акрополът, наричан от гърците „Свещената скала", е един от най-значимите символи на гръцката история, култура и национална идентичност. Подобно поведение се възприема от мнозина като поругаване на културното наследство на страната.

Това не е първият случай на недопустимо поведение на територията на археологическия комплекс. През 2014 г. двама руски туристи бяха задържани, след като изпълнявали физически упражнения върху древните зидове, вследствие на което паднали няколко камъка от зидарията.

Инцидентът отново поставя въпроса за контрола върху поведението на посетителите и мерките за опазване на историческите паметници в Гърция.