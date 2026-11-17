Журналист бе убит в Коста Рика за първи път от четвърт век, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Камило Родригес, станал известен с публикуването на обвинения срещу политици и предполагаеми наркотрафиканти, е бил застрелян вчера, съобщиха властите в централноамериканската държава. Покушението срещу 51-годишния Родригес е било извършено при интензивен трафик на главен път в покрайнините на столицата Сан Хосе.

Властите осъдиха убийството, което смятат за поръчково и свързано с обвиненията, които журналистът отправил публично във връзка с наркотрафик. Родригес е съобщавал за заплахи срещу него, но отказал охрана.

Първото убийство на журналист в Коста Рика от 25 години бе извършено в момент, когато страната се бори с рязко нарастване на насилието, свързано с наркотици, в резултат на навлизането на международни престъпни групировки. Нивото на убийствата в централноамериканската държава се удвои между 2013 и 2023 г., преди да намалее съвсем малко, отбелязва Ройтерс.