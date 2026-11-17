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Монголският президент Ухнаагийн Хурелсух обяви, че подава оставка, след като бе изправен пред обвинения в корупция и заплаха от процедура по отстраняване от длъжност, инициирана от основната опозиционна партия, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

По време на пресконференция Хурелсух заяви, че е бил "несправедливо обвиняван и оклеветяван" и че напуска поста си, за да "възстанови репутацията си".

Президентът добави, че ще сътрудничи на разследването.

Хурелсух дойде на власт след победата на Монголската народна партия на изборите през 2021 г. През последните години тя беше обхваната от вътрешни борби, като за 9 месеца на поста се смениха трима премиери.

Оставката на Ухнаагийн Хурелсух влиза в сила, след като бъде одобрена от Великия държавен хурал (монголския парламент).