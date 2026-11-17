Мащабни ограничения на движението и засилени мерки за сигурност се въвеждат днес, 17 ноември, в Атина и Солун по повод 53-тата годишнина от студентското въстание в Политехническия университет срещу военната диктатура в Гърция. В гръцката столица по разпореждане на полицията от 14:00 часа ще бъдат затворени метростанциите „Синтагма“, „Панепистимио“ и „Мегаро Мусикис“. Влаковете ще преминават през тях, без да спират. Поетапни ограничения на движението и паркирането ще бъдат въведени по основните пътни артерии „Патисион“, „Панепистимиу“, „Стадиу“, „Василисис Софиас“, „Александрас“, „Василисис Амалиас“ и „Пиреос“. Променени са маршрутите на десетки автобусни и тролейбусни линии. Ограниченията в обществения транспорт ще останат в сила до 06:00 часа на 18 ноември. Хиляди полицаи ще охраняват традиционното шествие от Политехническия университет до американското посолство в Атина. Сериозни ограничения и в Солун От 16:00 часа ще бъде ограничено движението на автомобили в централната част на Солун, а от 17:00 часа започват планираните демонстрации и шествия. Шест метростанции ще бъдат затворени от 16:00 часа – „Нова железопътна гара“, „Димократиас“, „Венизелу“, „Агиас Софиас“, „Синтривани“ и „Панепистимио“. Ограниченията ще засегнат улиците „Егнатия“, „Агиу Димитриу“, „Етникис Аминис“, „Венизелу“, „Олимпиадос“ и други централни пътни артерии. Предвидени са и промени в маршрутите на градските автобуси. Полицейското присъствие ще бъде засилено около Аристотеловия университет и на ключови места в града. Властите призовават шофьорите да избягват централните части на Атина и Солун, а пътниците да следят актуалната информация за движението на обществения транспорт.