Скорошна визита на най-малкия син на турския президент Реджеп Ердоган – Билял Ердоган - в Ливан, включваща срещи с президента и премиера на страната, както и с други високопоставени лица, породи въпроси за ролята му в турската дипломация, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

Според медийни публикации в рамките на тридневно посещение в Ливан, започнало миналия четвъртък, Билял Ердоган се е срещнал с ливанския президент Жозеф Аун, премиера Науф Салам и председателя на парламента Набих Бери. Той разговаря също с главния мюфтия на Ливан шейх Абдел Латиф Дериан и с други религиозни лидери. По време на визитата си в страната той е бил придружен от турския посланик в Ливан Мурат Лютем, като е провел и срещи с ливански граждани и се е срещнал с внучка на османския султан Абдул Хамид Втори, съобщават местни медии.

На този фон турския вестник „Евренсел" съобщи, че посещението на Билял Ердоган е станало повод депутатът от опозиционната Демократическа партия Хайдар Алтънташ да поиска разяснение от турския външен министър Хакан Фидан.

По информация на медията той е отправил писмено запитване до Фидан, в което е поискал да разбере в какво качество Билял Ердоган е посетил Ливан и дали е бил упълномощен от Министерството на външните работи на Турция или от друга държавна институция да изпълнява дипломатическа мисия. Според „Евренсел" депутатът е поставил и въпроса на какво основание турският посланик е придружавал сина на президента, като е посочил, че е в обществен интерес да се изясни дали лица без официални държавни функции участват в дипломатически контакти.

Съгласно правилника на турския парламент на писмените въпроси трябва да бъде отговорено в срок от 15 дни.

Билял Ердоган, който ръководи благотворителна организация в областта на образованието, понякога се споменава от анализатори като възможен наследник на баща му, но самият той неколкократно е заявявал, че няма политически амбиции, припомня Франс прес.