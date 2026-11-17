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Скандал гръмна около премахването на част от стихотворението на Александър Пушкин „Зимна вечер" от учебника за трети клас „Литературно четене" и принуди федералните служители да се защитават.

Президентският съветник Елена Ямполская нарече учебника „остарял". Министерството на образованието определи „произволното съкращаване на произведения на руски класици" като неприемливо. И все пак само преди пет месеца Министерството на образованието включва учебника в списъка с учебници, одобрени за използване в училищата до 2032 г.

Подновен интерес към цензурата на Пушкин в учебника по литература за трети клас възникна, след като телеграм каналът „Фонтанка" съобщи за това в петък.

Вестникът публикува страница от учебника, съдържаща стихотворението „Зимна вечер", от която е пропусната част от стихотворението, по-специално строфата:

"Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя: где же кружка?

Сердцу будет веселей.

(„Да пием, добра приятелко

От моята бедна младост,

Да пием, за да облекчим мъката си: къде е чашата?

На сърцето ще бъде по-весело.")

Под стихотворението е написано, че се публикува в съкратен вид.

РБК съобщи, че учебникът е публикуван през 2023 г. В по-ранни издания на учебника стихотворението е публикувано без редакция, уточни „Комерсант".

Антропологът Александра Архипова и „Новые известия" за първи път съобщиха за премахването на строфата през октомври миналата година. През май тази година учителката и колумнистка на „Новая газета" Ирина Лукянова потвърди, че родителите са забелязали изчезването на строфата от стихотворението в учебника „Литературно четене" „миналата есен".

В понеделник Ямполская, която ръководи президентския съвет за прилагане на държавната политика в подкрепа на руския език и езиците на народите, класифицира публикацията, предизвикала спора, като „актуална комерсиална, тоест вече остаряла, линия учебници".

Тя също така обеща, че „Зимна вечер" на Пушкин ще бъде включена изцяло в единния държавен учебник по литература за ученици от пети клас. Ямполская обяви също, че след прехода към новата линия учебници Пушкин ще се изучава от 1 до 11 клас. Това не се е случвало преди според РИА "Новости".

По-късно пресслужбата на Министерството на образованието коментира ситуацията: „Произведенията на великите руски класици трябва да се изучават от учениците в оригиналния им вид – произволните съкращения са неприемливи". Министерството на образованието също така обеща да включи „Зимна вечер" без никакви редакции в новите учебници по литература.

Всъщност случилото се с учебника е пряко следствие от приемането на поредица от закони, които на практика въвеждат цензура в страната под прикритието на различни ограничения. През март книжарниците и търговските площадки започнаха да етикетират книги, съдържащи информация за употребата на наркотици, включително сборника със статии „Пушкин и финансите", дневниците на поетесата Олга Бергхолц и книги от Съмърсет Моъм и други. Списъкът с книги, подлежащи на етикетиране, включваше и публикации на Владимир Маяковски и Владимир Ленин.

Издателство „Просвещение", което публикува учебника, цитира законодателството, когато коментира цензурата на Пушкин. Компанията обясни премахването на строфа от поемата с изисквания за защита на учениците от информация за алкохола.

Издателят отбеляза, че всички учебници преминават през съответния държавен преглед. 14-то издание на учебника „Литературно четене" (издаван поне от 2009 г.), публикувано през 2023 г., е включено във федералния списък с учебници, одобрени за използване в държавните училища, одобрен от Министерството на образованието на 22 юни тази година. Срокът на одобрение приключва на 31 август 2032 г., се посочва в документа.