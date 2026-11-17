Президентът на Филипините Фердинанд Р. Маркос-младши призова днес лидерите на страните от Югоизточна и Източна Азия да превърнат регионалното сътрудничество в конкретни мерки за гарантиране на доставките на храни и енергия, като подчерта, че глобалните сътресения не бива да водят до по-високи разходи за домакинствата и затруднения в дейността на предприятията, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА), цитирана от БТА.

При откриването на 29-ата среща на върха на АСЕАН плюс три (APT/АПТ) Маркос заяви, че последиците от конфликти, прекъсвания на доставките и други сътресения на хиляди километри разстояние могат бързо да достигнат Източна и Югоизточна Азия под формата на поскъпване на ориза и енергията и загуба на доходи.

„Смущение на хиляди километри разстояние може да засегне домакинствата в цяла Източна и Югоизточна Азия чрез цената на ориза, разходите за енергия или загубата на доход за един ден", заяви той.

Форматът АСЕАН плюс три обединява 11-те държави членки на АСЕАН и Китай, Япония и Южна Корея. Японският премиер Санае Такаичи, южнокорейският президент И Дже-мьон и китайският министър на земеделието и селските райони Джан Джу се присъединиха към разговорите заедно с останалите лидери на АСЕАН.

Маркос заяви, че регионът трябва да гарантира, че сътрудничеството води до осезаеми резултати, особено по отношение на безпрепятственото осъществяване на морската търговия и логистичните дейности и осигуряването на доставките на стоки от първа необходимост.

„Нашата задача днес е да използваме на практика общата си сила. Така че корабите да достигат до своите дестинации, доставките на храни и енергия да бъдат надеждни, предприятията да продължават да работят, а семействата да посрещат бъдещето с по-голяма увереност", заяви той.

Маркос посочи Многостранната инициатива от Чъан Май (CMIM) и Извънредния резерв от ориз на АСЕАН плюс три (APTERR) като съществуващи механизми, които осигуряват основа за регионална икономическа стабилност и сътрудничество при извънредни ситуации.

Многостранната инициатива от Чъан Май представлява многостранно споразумение за валутни суапове, предназначено да защитава региона на АСЕАН плюс три от краткосрочни затруднения с ликвидността и платежния баланс.

Извънредният резерв от ориз на АСЕАН плюс три е постоянен механизъм за регионално сътрудничество, създаден през 2011 г. с цел укрепване на продоволствената сигурност, намаляване на бедността и премахване на недохранването, както и стабилизиране на колебанията в цените на ориза, причинени от изменението на климата или природни бедствия, без да се нарушава търговията.

Маркос заяви, че тези механизми ще придобиват все по-голямо значение, тъй като конфликтите, прекъсванията на доставките, финансовата несигурност и природните бедствия оказват допълнителен натиск върху регионалните икономики.

Маркос подчерта, че партньорството остава важна платформа за стабилност, устойчивост и споделен просперитет на фона на нарастващата глобална фрагментация.

С наближаването на 30-ата годишнина от създаването на формата за сътрудничество той призова лидерите да направят така, че ползите от постигнатите споразумения да се усещат по-пряко от гражданите.

„Нека си поставим още по-амбициозни цели за това партньорство и направим така, че ангажиментите, които поемаме тук, по-бързо да се превръщат в осезаеми ползи за нашите народи във всекидневния им живот", заяви той.

Регионалните лидери се срещат в момент, когато продължаващият конфликт с участието на САЩ, Израел и Иран в Близкия изток предизвика тежка световна криза с горивата и енергията вследствие на прекъсванията на доставките и заплахите за сигурността около ключови транспортни коридори като Ормузкия проток.

Протокът е важен участък от световните маршрути за транспортиране на енергийни суровини. През него преминават приблизително 20–25 процента от световните доставки на петрол и петролни продукти и около 20 процента от световния износ на втечнен природен газ.