Военни кореспонденти и Z-ресурси твърдят, че една от арките и част от пътя на Кримския мост са се срутили в резултат на нападението на украински безпилотни устройства през последните две нощи.

Според Министерството на транспорта движението на влакове и автомобили по моста все още е спряно след нападението тази нощ. Експерти оценяват щетите, няма пострадали

Заради затварянето на моста четири влака "Таврия" в посока Крим закъсняват. Губернаторът на Краснодарския край каза, че пунктовете за хранене и отопление на подходите към моста продължават да работят и ако е необходимо, броят им ще бъде увеличен.

Съветникът на ръководителя на Крим Олег Крючков призова всички кримчани да се въздържат от пътуване до Краснодарския край: "Движението по Кримския мост е спряно. Всички промени в транспортната логистика ще бъдат съобщени допълнително."

Военният кореспондент Юрий Котенок твърди, че в резултат на ракетни удари на украинските въоръжени сили „една от арките на Кримския мост и част от пътното платно са се срутили". Беларуският канал Silovik заяви същото - според него същият участък е бил атакуван в резултат на предишна атака (снимката на моста е от неговия канал).

Авторът на канала Colonelcassad също пише за срутването на един участък и арката на пътната част на моста: „Щетите са сериозни", добави той. „Двама майори" написа, че „врагът публикува кадри от удара и последствията" от атаката на моста: „Автомобилната арка е разрушена, хората отстраняват паднали конструкции от брега".