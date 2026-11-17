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Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин увери американците, че банковата система и националната сигурност на страната не са застрашени след поредица от мащабни технологични сривове, засегнали авиокомпании, имейл услуги и онлайн банкирането. Според него няма признаци за координирана кибератака, а отделните инциденти не са свързани помежду си, съобщава fox news.

„Първо, успокойте се. Територията на страната е защитена. Банковата ни система е сигурна и когато се случи нещо подобно, ние сме способни да реагираме бързо", заяви Мълин в понеделник в интервю за предаването „Hannity" по Fox News.

Изявлението му дойде на фона на сериозни затруднения, за които съобщиха клиенти на няколко от най-големите американски банки. Сред засегнатите бяха потребители на Wells Fargo, JPMorgan Chase, U.S. Bank и Bank of America, които изпитваха проблеми с достъпа до онлайн услугите си.

В понеделник мащабен технически срив засегна и United Airlines, като временно наруши излитането на полети.

Това се случи само дни след като Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) разпореди национално спиране на полетите в петък заради технически проблем, довел до множество закъснения и отменени полети. През предходната седмица пък срив в системите на Microsoft засегна имейл услугата Outlook.Мълин категорично отхвърли предположенията, че поредицата от инциденти може да е резултат от координирана кибератака.

„Мога да ви кажа с 98% сигурност, че не наблюдаваме кибератака", заяви министърът.

По думите му американските служби не са открили следи от злонамерено проникване в системите, нито доказателства за изтичане на информация или други действия, характерни за кибератака.

„Не виждаме следи от проникване. Не виждаме и следи от излизане. Нищо не сочи, че тези инциденти са свързани", допълни той.

Според платформата Downdetector в понеделник са регистрирани прекъсвания на услугите на четири големи американски банки.

От JPMorgan Chase също заявиха пред Fox Business, че проблемът не е свързан с киберсигурността. От банката увериха, че клиентите продължават да имат достъп до сметките и средствата си, докато техническите екипи работят за отстраняването на неизправността.Според министъра последните инциденти разкриват сериозни слабости в технологичната инфраструктура на САЩ, която трудно се адаптира към все по-високите изисквания на съвременните системи.

„Просто разполагаме с толкова много технологии, а днешният свят вече функционира благодарение на тях", коментира Мълин пред водещия Шон Ханити.

Той обърна внимание и на проблема с резервните системи, които според него вече не са достатъчни, за да поемат натоварването от новите технологии.

„Преди имахме резервни системи, но сега и те се претоварват от новите системи", обясни министърът.Мълин разкри още, че по-рано в понеделник е получил информация от известен технологичен експерт, който му представил хипотеза, че т.нар. „суперинтелигентност" (Super Intelligence) може да е допринесла за техническите проблеми.

Министърът призна, че намира това обяснение за логично.

Според представената пред него теория новите системи с изкуствен интелект могат да обработват информация и да променят софтуерен код със скорост, за която по-старите технологични платформи не са проектирани.

Експертът сравнил процеса с ремонт на къща, при който промяната на един елемент води до необходимост от промени и в останалите части на конструкцията.

„Когато промените едно нещо в къщата, започва да се променя всичко останало. Това е ефектът на доминото", обясни Мълин, предавайки аргументите на специалиста.

По думите му подобни промени могат да доведат до претоварване на системи, които не са създадени да работят със скоростта на най-новите технологии за изкуствен интелект.

Към момента обаче няма представени доказателства, че изкуственият интелект действително е причинил последните технологични сривове.Министърът защити действията на администрацията на Доналд Тръмп и заяви, че федералните власти са готови да мобилизират необходимите ресурси, за да помогнат на компаниите, които се сблъскват с технологични проблеми.

„Ние сме в пълна безопасност и се чувствам напълно спокоен за състоянието, в което се намираме", заключи Мълин.

Изявленията му идват на фона на нарастващи опасения за надеждността на критичната технологична инфраструктура на САЩ, след като в рамките на няколко дни технически неизправности засегнаха банковия сектор, въздушния транспорт и комуникационните услуги.