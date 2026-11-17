Рано тази сутрин турската полиция започна претърсвания в сградите, където се помещават турската телевизия „Сьозджю" и редакцията на вестника със същото име, които са част от близката до опозицията медийна група „Сьозджю", съобщава ТРТ Хабер, цитирана от БТА. По първоначална информация претърсванията са свързани с разследване срещу собственика на медийната група Бурак Акбай, в рамките на което той е заподозрян за връзки и разпространяване на пропаганда в полза на т.нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО), която Анкара обвинява в организирането на опита за преврат на 15 юли 2016 г.

Според изявление на Истанбулската главна прокуратура в рамките на разследването за Акбай и още трима заподозрени, заемащи ръководни позиции в медийната група „Сьозджю", са издадени заповеди за арест, а за попечител на част от компаниите, които са управлявани от групата, е назначен държавният Фонд за гарантиране на спестовните влогове (TMSF). Според публикация на в. „Джумхуриет" за момента Фондът е назначил попечители за онлайн изданието и телевизията на „Сьозджю", както и за още две дружества, част от медийната група.

По информация на сайта „Тюркийе тудей" при претърсванията в сградата на телевизия „Сьозждю" тази сутрин е задържан председателят на борда на директорите ѝ Фунда Тунджер Съдалъ.

Операцията на турската полиция идва само месец след полицейския обиск в централата на „Халк ТВ" – друга медия, близка до опозицията, при който властите насочиха вниманието си към председателя на управителния съвет на телевизията Джафер Махироглу, който е разследван за предполагаеми финансови престъпления, включващи подкупи, манипулиране на обществени поръчки и пране на пари.

В средата на октомври прокурорите разпоредиха задържането на 17 души във връзка със случая, като 11 от тях бяха оставени под стража. Самият Махироглу все още се издирва, тъй като се намира извън Турция. Впоследствие Фондът за гарантиране на спестовните влогове пое контрола над „Халк ТВ" чрез съдебно назначено попечителство.