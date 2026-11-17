Япония ще създаде рамка за сътрудничество в областта на петролната сигурност с Австралия и повечето държави от Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН), заяви днес японският премиер Санае Такаичи, цитирана от Киодо, пише БТА. Инициативата бе обявена на срещата на върха на Азиатската общност за нулеви емисии (АЕНЕ) в Манила на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток и несигурността около енергийните доставки.

Рамката ще определи правила за освобождаване на петрол от резервите и за прехвърлянето му между участващите държави при извънредни ситуации, каза Такаичи. Правилата ще бъдат разработени съвместно с Международната агенция за енергията (МАЕ) и Института за икономически изследвания за АСЕАН и Източна Азия, базиран в Джакарта.

Такаичи обяви, че в Токио ще бъде открит офис на МАЕ, който ще служи като център на Работната група за петролна сигурност в Азия. Тя предложи също страните от региона да създадат съвместни петролни запаси, като използват свободния капацитет на резервоари в Япония.

„Тъй като опасенията относно енергоснабдяването стават все по-остри, значението на едновременното постигане на енергийна сигурност, икономически растеж и декарбонизация става още по-голямо", заяви Такаичи. Тя председателства срещата заедно с филипинския президент Фердинанд Маркос-младши.

Япония и много от държавите в АСЕАН са силно зависими от вноса на петрол от Близкия изток, но Япония разполага със сравнително големи стратегически резерви. След началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран през февруари, довела до фактическото затваряне на Ормузкия проток, Токио започна през април програма за финансова подкрепа на стойност 10 млрд. долара за азиатски държави с ограничени петролни запаси.

Срещата в Манила бе част от поредица разговори между 11-те държави от АСЕАН и техните регионални партньори. На нея бяха поканени и Индия и Южна Корея. Според представители на японското правителство участниците се очаква да публикуват заключителен документ.