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Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи, че през изминалата нощ радарната система за наблюдение е засякла въздушни цели в близост до румънско-украинската граница, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА. Първо са били засечени въздушни цели на около 4 км източно от село Вълкове в Украйна, а след това седем въздушни цели са били засечени на около 10 км североизточно от Измаил – населеното място в Украйна срещу румънския бряг на река Дунав.

Два изтребителя F-16 на румънските въоръжени сили от службата за въздушна полиция са били вдигнати във въздуха от база 86 във Фетещ.

Националният военен команден център е информирал Генералния инспекторат за извънредни ситуации за въвеждане на мерки за предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча, а в 23:36 ч. местно (и българско) време е било издадено предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).

Не е регистрирано неразрешено проникване в националното въздушно пространство, уточнява Министерството на националната отбрана.

Въздушната тревога е била прекратена в 00:07 ч.