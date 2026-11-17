Великият аятолах Хосейн Вахид Хорасани, един от водещите шиитски религиозни авторитети и виден специалист по ислямско право, е починал, съобщи днес иранската новинарска агенция ИРНА, позовавайки се на негови представители, пише БТА.

В разпространено от службата му изявление се изразява дълбока скръб от смъртта на високопоставения духовник, определяйки го като изтъкнат учен и един от водещите преподаватели в ислямските духовни училища.

В изявлението се посочва, че Вахид Хорасани е посветил десетилетия на изучаването, изследването и преподаването на ислямските науки, защитата на учението на семейство на пророка Мохамед, подкрепата за сираци, обучението на множество теолози и популяризирането на религиозните традиции, особено траурните церемонии.

В изявлението се поднасят съболезнования на имам Махди (дванадесетия шиитски имам), ислямските духовни училища, последователите на религиозната наука и духовните авторитети, както и на шиитите по целия свят. Подробности за погребението и възпоменателните церемонии ще бъдат обявени по-късно.

Роден на 21 март 1921 г. в Нейшабур, Североизточен Иран, Вахид Хорасани започва религиозното си образование в Машхад, където учи при видни ислямски учени, преди да продължи с по-задълбочено изучаване на ислямското право и неговите принципи.

След като получава разрешение да извършва самостоятелно правно тълкуване на ислямските норми, на 27-годишна възраст той се премества в Наджаф, Ирак, за да продължи образованието си. Там посещава лекциите на водещи религиозни учени, сред които великият аятолах Абулкасем Хои, чиято школа по ислямско право оказва значително влияние върху възгледите му. По време на престоя си в Наджаф посещава и лекциите на имам Хомейни.

През 1958 г. започва да преподава ислямско право и неговите принципи в Наджаф, като продължава тази дейност близо 12 години. През 1970 г. се завръща в Иран, където първоначално преподава в Машхад, преди по-късно същата година да се премести в Кум.