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Американският баскетболист Грийн Да'Монте Кири беше арестуван с 33,95 кг канабис в багажа си на основното летище в Лагос, съобщават от Би Би Си.

Според националната агенция за борба с наркотиците той е пристигнал от Тайланд през Обединените арабски емирства.

Той е заявил, че е играл професионален баскетбол в Тайланд и е посетил Нигерия. по работа. Той не е коментирал публично обвиненията.

Агенцията посочи, че проверка на телефона на заподозрения сочи „за негово знание и участие в дейност с трафик на наркотици".

Кири е бил задържан в сряда, след като служители на летището забелязали, че е изоставил двата си чекирани куфара и се е опитал да напусне летището само с ръчния си багаж.

Двата куфара, на които е било изписано името му, са съдържали 32 пакета от наркотика, известен като Loud – силно действащ сорт канабис, посочи агенцията.

От куфарите е било иззето и устройство за проследяване, добави агенцията.

Международната федерация по баскетбол (ФИБА) има в списъка си играч на име Да'Монте Грийн, чието последно участие е било на турнира Phuket Elite Cup в Тайланд на 26 септември.

Грийн играел в баскетболния отбор на Университета „Райнхардт" в САЩ през сезон 2017–2018 г., преди да премине в отбора на Техническия колеж „Южна Джорджия".

Той е бил най-резултатния играч в полупрофесионалния баскетболен отбор „Джорджия Бомбърс" през сезон 2023–24 г., преди да се премести в Тайланд.

Според ООН Нигерия, която някога се считаше предимно за транзитен център за трафик на наркотици, все повече се превръща в производител, потребител и дистрибутор на незаконни наркотици.

Неотдавнашни операции на NDLEA разкриха няколко лаборатории за метамфетамин с промишлен мащаб, което породи опасения за връзки между нигерийските производители на наркотици и мексиканските картели, които търсят произвеждане и разпространяване на наркотика.

През септември агенцията съобщи, че е разбила лаборатория за метамфетамин и е арестувала мексиканец, заподозрян в това, че е наркобарон, който според твърденията се е опитвал да избяга от Нигерия през Лагос.

Метамфетаминът е силно пристрастяващ синтетичен наркотик, който може да предизвика тежка психоза, сърдечен удар или инсулт.