С редица възпоменателни прояви и традиционно шествие до посолството на САЩ в Атина днес ще бъде отбелязана 53-ата годишнина от студентския бунт срещу военната диктатура в Гърция през 1973 г., съобщиха гръцки медии, цитирани от БТА.

Историческият комплекс на Атинската политехника ще бъде отворен за посетители до обяд днес. От сутринта граждани, ученици, семейства с деца и представители на различни организации поднасят цветя и венци пред паметника на студентското въстание.

От 15:00 часа местно (и българско) време са предвидени събирания на студентски сдружения, синдикати и други организации, които ще се включат в шествието до американското посолство.

Засилено полицейско присъствие има в района на Политехниката, около други университетски комплекси, обществени сгради и дипломатически представителства, сред които посолствата на САЩ и Израел, информира електронното издание на в. „Катимерини".

Заради предстоящото шествие днес се въвеждат допълнителни ограничения на движението в центъра на гръцката столица. По разпореждане на полицията от обяд ще бъдат затворени три метростанции в центъра. Промени са предвидени и в маршрутите и спирките на автобусите и тролейбусите.

Над 5000 полицаи са мобилизирани за опазването на обществения ред в Атина по повод годишнината от студентския бунт. В опазването на реда гръцката полиция ще използва дронове и хеликоптер. Ежегодните прояви в памет на въстанието, потушено с насилие от военната диктатура през 1973 г., в миналото нерядко са били съпътствани от безредици.