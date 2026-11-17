"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Економист" публикува легендарната си корица с прогнози за 2027 г. Предишната, за 2026 г., беше частично пророческа: някои се сбъднаха, други не, а някои събития се случиха косвено.

Миналогодишните и тазгодишните обаче са свързани с един важен детайл: експлозии, конфликти, болести, спадове на фондовия пазар и кризи. Събрани са най-популярните онлайн мнения за това какво се крие там този път: от журналисти и финансисти до теоретици на конспирации и обикновени ентусиасти на шапки от алуминиево фолио.

Какво е видимо с невъоръжено око

Глобален срив на фондовия пазар, най-голямата кибератака, задвижвана от изкуствен интелект, в историята, банкова криза и мащабно теглене на пари от банки. Между другото, голяма част от това вече частично се е сбъднало. Тук „Економист" малко закъснява.

За одобряващите войната

Китай ще нахлуе в Тайван или ще го блокира, а ескалацията в Близкия изток само ще ескалира. И къде щяхме да бъдем без конфликта между Русия и НАТО, последван от рестартиране на цялата световна финансова система (същата военна основа). Няма и следа от мир през 2027 г.

Политика и катаклизми

Марин льо Пен печели френските избори, последвана от революция и масови протести в страната. След това идва сериозен недостиг на храна и прекъсвания на веригите за доставки, започващи в Европа и разпространяващи се по целия свят. И всичко това на фона на голяма политическа криза в САЩ и ЕС, с участието на Тръмп.

Как ще се отрази това на обикновените хора?

Масовото наблюдение ще се разпространи по целия свят. Правителствата на водещите държави ще насърчават цифровите валути. Това ще бъде началото на нов световен ред.

До Нова година остават 44 дни.