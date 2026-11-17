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Иран осъди наложените ден по-рано доживотни присъди срещу десетки шиити в Бахрейн, като ги определи като "жестоки" и отхвърли обвиненията, че Техеран е свързан с осъдените, се казва в изявление на иранското външно министерство, цитирано от Франс прес, пише БТА.

Министерството на външните работи на Иран "смята, че жестоките присъди, постановени срещу група бахрейнски духовници и граждани, представляват системно и широко разпространено нарушение на човешките права", се посочва в комюникето.

Външното министерство на Иран призовава "бахрейнските управници да спрат да потискат народа и религиозните учени и да зачитат човешките им права".

Бахрейн наложи вчера доживотни присъди на 64 шиити, 57 от които са духовници. Те бяха обвинени в "тероризъм", връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция и планове за "промяна на политическия режим".

В Иран шиизмът е държавна религия. Бахрейн е управляван от сунитска династия, но шиитите са значима част от населението, като отдавна се оплакват от маргинализация.