В навечерието на 33-тата неформална среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) вчера в Шънджън, града домакин на срещата, се проведе медийното събитие „АТИС в единство за общо бъдеще: Вечер на медиите", организирано от Китайската медийна група (КМГ).

Срещата събра 69 представители на медии от 62 държави, както и представители на китайски медии, компании и културни и артистични среди. Участниците проведоха задълбочен обмен по въпросите на научно-техническите иновации и медийното сътрудничество в търсене на общо разбиране за партньорството и насърчаване на взаимноизгодното сътрудничество.

В речта си заместник-директорът на Китайската медийна група Ци Джуцюен посочи, че основна задача на медиите е да поставят във фокуса си изграждането на общност на споделена съдба в Азиатско-тихоокеанския регион, да разясняват нейното съдържание и значение и да представят конкретните стъпки и постигнатите резултати. Той призова медиите в региона да разпространяват общия призив за отвореност и сътрудничество и да насърчават взаимното обогатяване на цивилизациите и споделянето на ползите от това сътрудничество.