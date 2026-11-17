На 16 ноември вечерта в Шънджън се проведе приветствен коктейл по повод Срещата на върха на изпълнителните директори на АТИС за 2026 г. Събитието беше организирано съвместно от Китайския съвет за насърчаване на международната търговия, местните власти на провинция Гуандун и Китайската медийна група. В него участваха над 1500 души, сред които представители на индустриалните и бизнес среди, високопоставени официални лица от 21-те икономики членки на АТИС и гости от различни държави.

Участниците заявиха, че Китай последователно защитава многостранната търговска система и отстоява истинския мултилатерализъм. От началото на китайското председателство на АТИС и обявяването на „Годината на Китай" са постигнати нови резултати в трите приоритетни области – отвореност, иновации и сътрудничество. Гостите изразиха надежда, че гласът на Азиатско-тихоокеанския регион от Шънджън ще допринесе за общото развитие и за постигането на взаимноизгодни резултати в бъдеще.

Ден по-късно, на 17 ноември над 2000 представители на политическите и бизнес средите от 21 икономики членки на АТИС и 13 извън организацията, сред които Великобритания, Франция, Германия и Швейцария, се събраха в Шънджън за Срещата на върха на бизнес лидерите на АТИС за 2026 г. Участниците обсъдиха перспективите за регионално сътрудничество и развитието на Азиатско-тихоокеанския регион. Темата на форума е „Заедно към просперитет и общо бъдеще".

В речта си председателят на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия и председател на срещата на върха Жън Хунбин изрази надежда, че участниците ще обменят идеи и ще изградят широк консенсус чрез диалог и дискусии. Той призова за задълбочаване на сътрудничеството чрез обмен и комуникация и за обединяване на усилията в подкрепа на общото развитие.