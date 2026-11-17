

Днес сутринта китайският председател Си Дзинпин се срещна с премиера на Канада Марк Карни, който ще участва в неофициалната среща на лидерите на АТИС в Шънджън.

Си Дзинпин посочи, че Китай и Канада са важни държави в Азиатско-тихоокеанския регион. Подобряването на отношенията между тях отговаря на интересите на двата народа и допринася за мира, стабилността и развитието в света. „Важен урок от развитието на китайско-канадските отношения през годините е, че трябва да се придържаме към принципите на взаимно уважение, равенство и взаимна изгода, както и да търсим общото, като същевременно запазваме различията. Китай е готов да работи с Канада за изграждането на нов тип стратегическо партньорство, основано на взаимно уважение, общо развитие, взаимно доверие и координация", заяви китайският председател.

Марк Карни заяви, че Китай и Канада са важни икономики в тихоокеанския регион. Той изрази готовността на страната си да засили координацията с Китай, да насърчава сътрудничеството в Азиатско-тихоокеанския регион и да защитава многостранния подход и свободната търговия, като по този начин допринася за мира и просперитета в региона и света.