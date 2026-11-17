Към първата половина на 2026 г. вече близо 42 милиона терминални устройства (без потребителската електроника) поддържат китайската навигационна система „Бейдоу". Това показват последните данни от доклада „Индекс за развитие на китайската индустрия „Бейдоу" за 2026 г.", публикуван от Китайската асоциация за сателитна навигация и позициониране на форума за развитие на индустрията. Това представлява увеличение с близо 9 милиона броя спрямо същия период на миналата година, или около 27% на годишна база.

В сферата на масовото потребление през първата половина на 2026 г. доставките на смартфони в Китай са достигнали 124 милиона броя, като над 98% от тях поддържат позициониране чрез „Бейдоу". Доставките на леки автомобили, оборудвани с терминали „Бейдоу", са били около 10 милиона броя, а продажбите на електрически велосипеди с функция за позициониране чрез системата са достигнали 26 милиона.