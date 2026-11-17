Равнището на безработица в градските райони на Китай е намаляло до 5,1% през октомври 2026 г., което е понижение с 0,1 процентни пункта спрямо септември. Това е втори пореден месец на спад, показват данни на Държавното статистическо бюро, публикувани в понеделник.

При хората на възраст между 30 и 59 години, които съставляват основната част от работната сила, показателят е останал без промяна – 3,9%, като това равнище се запазва за четвърти пореден месец.

Средното равнище на безработица в градовете за първите десет месеца на годината е 5,2% – без промяна спрямо същия период на 2025 г.

За 2026 г. Китай си е поставил за цел да поддържа градската безработица на равнище около 5,5% и да създаде над 12 милиона нови работни места в градовете.

През юли страната публикува петгодишен план за развитието на човешките ресурси и социалното осигуряване за периода 2026-2030 г. Сред заложените цели са осигуряване на нова работа за 25 милиона безработни в градските райони и подкрепа за 6,5 милиона души, които срещат затруднения при намирането на работа.

Китай засилва и усилията си за адаптиране на пазара на труда към бързото развитие на изкуствения интелект. Страната се стреми да използва технологичните иновации за създаване на нови работни места, като същевременно ограничи неблагоприятното им въздействие върху заетостта.