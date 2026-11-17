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Германският автомобилен производител BMW започна в понеделник серийното производство на новото поколение електрическия модел iX3 в завода си в Шънян, провинция Ляонин. Това е първият изцяло електрически модел от новата платформа Neue Klasse, произвеждан локално за китайския пазар.

Началото на производството е поредна стъпка в стратегията на компанията за разширяване на местното производство в Китай.

Членът на управителния съвет на BMW AG, отговарящ за производството, Раймонд Витман заяви, че през следващите месеци компанията ще включи в производството и други модели, с което ще разшири предлагането си на китайския пазар.

Според плановете до 2027 г. в Китай ще бъдат представени близо 20 нови и обновени модела с технологии от платформата Neue Klasse. До 2030 г. BMW цели над 95% от автомобилите, които продава в страната, да бъдат произведени на местно ниво.

Компанията проучва и възможностите за увеличаване на износа на произведени в Шънян автомобили към други пазари, включително в Югоизточна Азия.

BMW внедрява цифрови технологии и изкуствен интелект в производството с цел подобряване на контрола на качеството и проследимостта на производствените процеси. По думите на Микеле Мелкиоре, старши вицепрезидент по технологиите и производството в съвместното предприятие BMW Brilliance, системите с изкуствен интелект вече се използват за автоматизирана проверка на автомобилни компоненти.

Заводът в Шънян е най-голямата производствена база на BMW в света. От 2010 г. германският производител е инвестирал в нея над 120 милиарда юана (17,9 милиарда долара). През май тази година от производствените линии там слезе седеммилионният автомобил.

BMW е изградил в Китай местна производствена и технологична екосистема, която обхваща производството на автомобили и задвижващи системи, научноизследователската и развойната дейност и веригите за доставки. Компанията подготвя и преминаването към масово производство в Китай на своето електрическо задвижване от шесто поколение eDrive.