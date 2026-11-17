Съюзниците от НАТО ще обсъдят днес в Брюксел със заместник-министъра на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби текущия преглед на Вашингтон на числеността на американските войски в Европа, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Въпреки очакванията за намаляване на числеността на американските войски в Европа, от решаващо значение е чрез преговори със САЩ да се предотвратят опасни пропуски в отбранителните способности, посочи Писториус преди срещата с колегите си от Европейския съюз в Брюксел.

Германският министър добави, че Германия и Норвегия ще финансират още един пакет американски оръжия за Украйна по механизма за приоритетните нужди на Украйна (PURL), който ще включва предимно средства за противовъздушна отбрана.