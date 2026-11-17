Грузия е готова да участва в срещи и различни формати за диалог с Европейския съюз, при условие че бъде поканена по подобаващ начин и на съответното представително равнище, заяви грузинският вицепремиер и министър на външните работи Мака Бочоришвили, цитирана от грузинската обществена медия ГПБ, пише БТА.

Тя коментира участието на Грузия вчера на втората министерска среща по междурегионалната сигурност и свързаност в Брюксел, както и във Форума за разширяване на ЕС.

"Позицията на Грузия е много ясна. Ние не разглеждаме европейската интеграция като средство за политически спекулации. Отношенията с Европейския съюз са важни за нас и затова няма да позволим тези срещи или различните формати на сътрудничество да бъдат използвани за политически цели", заяви Бочоришвили.

По думите ѝ Тбилиси е готов да участва във всички срещи и формати за диалог с ЕС, стига страната да бъде поканена по начин, който зачита нейното достойнство, и на равнище, съответстващо на характера на съответната среща.

"Ако се провежда среща на министерско равнище, поканата трябва да бъде отправена към съответния министър. Именно затова не сме разглеждали възможността да участваме в тези срещи чрез представители на по-ниско равнище", подчерта тя.

Бочоришвили допълни, че Грузия никога не е прекъсвала диалога с Европейския съюз и остава отворена за разговори.

"Нашата позиция е ясна. Готови сме за диалог и никога не сме го прекъсвали. Когато европейската страна е готова да осигури участието на грузински представители на съответното равнище, ние ще се включим в срещите", заяви грузинският външен министър.