Путин не реагира на срутването на Кримския мост преди отлетя за Китай

Самолетите на специалната летателна ескадрила „Русия", използвана от Владимир Путин, отлетяха за Китай, където ще се проведе срещата на върха на АТИС, след като беше съобщена новина за втора атака срещу Кримския мост, според Flightradar24.

Това означава, че Путин би трябвало да е узнал за последствията от удара срещу Кримския мост, докато е бил в Русия. Въпреки това, той не реагира публично на събитието.

Във вторник сутринта самолети на Специалната летателна ескадрила „Русия" с бордови номера RA-96025, RA-96024 и RA-96022 излетяха от Москва, според Flightradar24. Действителните часове на излитане, според службата, са били 7,08, 7,32 и 7,55 ч.

Първите два самолета са изключили транспондерите си над Москва, а третият - близо до Казан. Flightradar24 не показва крайната дестинация. Друг Ил-96 SLO „Россия" с борден номер RA-96019 пристигна в Шънджън тази сутрин. Според Flightradar24, той е кацнал в 7,39 московско време.

Този самолет преди това е превозвал журналисти от разследващия пул на Кремъл. Във вторник сутринта „Россия 1" излъчи коментар на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков, записан в Шънджън, по време на своята емисия „Вести".

Путин ще пристигне в Китай във вторник, обяви Песков. Предвид часовата разлика (5 часа) и продължителността на полета (приблизително 10 часа), самолетът на Путин е трябвало да излети сутринта московско време.

В понеделник Кремъл публикува кадри от срещата на Путин с министъра на транспорта Дмитрий Ядров. Атаката на Кримския мост в понеделник вечерта, както разкриват публикуваните видеоклипове и стенограма, не е била обсъждана в публичната част на разговора. Това може да се дължи на факта, че подобни срещи често се записват предварително.

В крайна сметка Песков беше принуден да поясни след срещата, че Путин уж е обсъждал Кримския мост с Ядров, но не предостави никакви подробности.

Около 22 часа Кремъл публикува репортаж за срещата на Путин с члена на Политбюро на Северна Корея Чо Йонг Уон. Путин обаче също не коментира първия удар по Кримския мост.

Украйна атакува Кримския мост два пъти за два дни. След удара в понеделник вечерта, според публикувани снимки и видеоклипове, пътното платно и арката на моста са били повредени. След втория удар във вторник вечерта, украинските канали за наблюдение публикуваха снимки и видеоклипове, показващи срутването на един от участъците и едната от двете арки.

Главата на Крим Сергей Аксьонов обяви втория удар в 1:35 часа сутринта. НТВ не съобщи за удара по моста в сутрешното си предаване „Сегодня", като съобщи само, че най-големият удар за нощта е бил „отблъснат". Телевизионният канал също така свърза атаката с предстоящата среща на върха в Шънджън, на която Путин ще присъства.

В Китай Путин планира да присъства на среща с лидерите на САЩ и Китай. Според по-ранен репортаж в The Wall Street Journal, руският лидер би искал да обсъди следвоенния световен ред в Украйна.