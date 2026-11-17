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Експлозии са отекнали в столицата на Бахрейн – Манама, а Иран е поел отговорност за атака с дронове срещу военна база на САЩ, разположена на островната държава. US базата попада често в обсега на атаките от началото на войната в Близкия изток. Новината съобщи Франс прес.

Заради атаката на телефоните на местните жители са изпратени предупреждения за наличието на опасност. Посъветвани са да потърсят убежище, съобщиха кореспонденти на АФП, цитирани от БТА.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е предприел атака с бойни дронове срещу "радарна система на американските въоръжени сили в базата "Шейх Иса" в отговор "на неколкократните нарушения на иранското въздушно пространство от дронове на американската армия".

С атаките от миналия петък Иран възобнови ударите си срещу държава от Залива за пръв път от септември, посочва АФП.

Американската армия заяви, че е прехванала и свалила два ирански дрона, а въоръжените сили на Бахрейн посочиха в неделя, че са отразили иранска атака.