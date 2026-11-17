"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украински въздушен удар е разрушил част от стратегическия мост, построен от Русия към анексирания Кримски полуостров. Това показват снимки, споделени в украински канали в Teлеграм, съобщава ДПА.

На фотосите се вижда срутване на арка, която поддържа пътния мост, повредена е и част от настилката.

Полският външен министър Радослав Шикорски споделил днес една от снимките в Екс, но все още няма потвърждение за пораженията от украинска и руска страна.

Назначените от Русия власти в Крим досега са потвърдили само, че мостът е бил подложен на поредна атака, предаде ДПА, като цитира ТАСС. Пътният трафик е преустановен.

Украйна вече беше атакувала Кримския мост, известен още като Керченски мост, предишната нощ, като го беше повредила, според кадри, публикувани по това време, пише БТА.

Железопътен мост минава успоредно на пътния мост, свързвайки континенталната част на Русия с украинския полуостров Крим, който Москва анексира през 2014 г. Русия откри моста през 2018 г., посочва ДПА.

Междувременно руските следствени органи заявиха, че са започнали разследване за тероризъм във връзка с двете украински атаки срещу Кримския мост, и добавиха, че на моста са нанесени материални щети, предаде Ройтерс.

Среднощни атаки от последните два дни са убили двама души и са довели до преустановяване на пътния трафик по моста, според назначеният от Русия ръководител на Крим Сергей Аксьонов.