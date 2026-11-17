След рекордна 217-дневна подводна мисия екипажът на HMS Vengeance най-накрая вдиша свеж въздух на повърхността и усети слънцето по лицата си, съобщава "Дейли мейл".

Подводницата, струваща 6 милиарда британски лири, се завърна в неделя във военноморската база „Клайд" във Фаслайн, Шотландия, след безпрецедентно дълъг престой под водата – нито една друга подводница не е прекарала повече от седем месеца непрекъснато под вода.

Някои от 140-членния екипаж се шегуваха, че са „побелели" по време на престоя си на борда, спейки в тесни каюти и легла с дължина 1,83 м – но какъв точно ефект оказва престоят от повече от седем месеца под водата върху тялото и ума?

Липсата на естествена слънчева светлина може да предизвика сезонна депресия – форма на депресия, свързана с намаленото количество дневна светлина. Мерките за справяне с този проблем на борда могат да включват оборудването на екипажите на подводниците със специални лампи, които да компенсират недостига на слънчева светлина, като ги обгръщат с мека оранжева светлина.

Те са предназначени също така да поддържат циркадния ритъм, вътрешния биологичен часовник на екипажа – като запазват усещането за обичайните часове на деня, както биха ги преживявали на сушата.

Важни са също така таблетките с витамин D и обогатеният портокалов сок, които компенсират липсата на слънчева светлина. Симптомите на дефицит на витамин D могат да включват болки и слабост в костите, ставите и мускулите, умора и повишена податливост към инфекции поради увреждане на имунната система. Спадащите нива на витамин D също са свързани с косопад или поне с изтъняване на косата.

Предоставят им се и очила за синя светлина – специализирани терапевтични очила, създадени да подпомогнат допълнително укрепването на циркадния ритъм на моряците, когато те са лишени от естествена светлина и усещане за настъпваща вечер.

Хроничната умора, дължаща се на нарушени модели на сън, може да бъде често срещан фактор в живота на борда, особено когато подводницата прекарва толкова дълго време под вода, колкото HMS Vengeance.

Други ефекти от престоя под вода могат да включват дерматит, като сухите условия на борда предизвикват възпаления на кожата и обриви, както и дехидратация.

А по-високите нива на въглероден диоксид и други токсични съединения в затвореното пространство могат да увеличат риска от респираторни проблеми и дразнене на дихателните пътища.

Тесните условия в подводниците също създават риск от мускулно-скелетни проблеми, като травми на гърба и болки в ставите могат да се появят или да бъдат влошени.

Редовните физически упражнения се насърчават въпреки ограниченията по отношение на пространството и оборудването.

Д-р Ли Ромер, доцент по приложната човешка физиология в университетa „Брунел", заяви:

„Реалността е, че моряците трябва да бъдат доста изобретателни, за да поддържат физическата си форма.

Оборудването за упражнения е ограничено, пространството е изключително малко, а физическата активност трябва да се съобразява с натоварените графици за работа и сън".

„Велоергометрите, тежестите и простите упражнения с тежестта на тялото, като лицеви опори и клякания, могат да помогнат, но предизвикателството е да се поддържа достатъчна активност, за да се предотврати загубата на сърдечно-съдовата издръжливост и мускулната сила".

„Важно е също да се осъзнае, че ефектите се простират отвъд физическата форма – нарушените модели на сън и липсата на естествена дневна светлина могат да повлияят на вътрешния часовник на организма, качеството на съня и възстановяването".

Кралският флот следи отблизо всички проблеми, свързани с психичното здраве, с които се сблъскват не само моряците, но и техните семейства.

Професор Нийл Грийнбърг е служил 23 години в Кралския флот, включително два месеца на подводницата HMS Spartan през 1996 г., а в момента е професор по психично здраве в отбраната в Кингс Колидж Лондон и председател на Обществото по трудова медицина.

Той подчерта, че моряците, прекарали 217 дни под вода, са пропуснали не само ежедневието, но и важни семейни събития и поводи, особено ако имат малки деца.

Той заяви, че на подводничарите трябва да се предостави „достатъчна информация за последствията от това, което им се е случило" – но също така трябва да има подобна подкрепа и за семействата, които са били разделени от близките си в продължение на повече от седем месеца.

Професор Грийнбърг добави:

„Хората се нуждаят от съвети как да възстановят връзките си със семейството и приятелите по безопасен начин – а семействата може да се нуждаят от подкрепа за това как най-добре да ги посрещнат обратно в кръга си".

Той предположи, че потенциалните проблеми с психичното здраве при приспособяването към живота на сушата ще „изчезнат" за повечето хора в рамките на няколко месеца, но „малка част" от тях ще продължи да страда.

Бомбардировачът от клас Vanguard HMS Vengeance, един от четирите, може да пренася до 16 ядрени ракети Trident, способни да доставят множество бойни глави, които са достатъчно мощни, за да разрушат цял град.

Той е най-голямата гаранция на Великобритания, като по всяко време една подводница с ядрено оръжие е на патрул, готова да нанесе удар, ако получи такава заповед от министър-председателя.

Но проблемите с поддръжката са увеличили натоварването върху отделните подводници и техните екипажи, което означава, че патрулите им са се удължили от около три месеца до седем.

За екипажа на кораба завръщането у дома най-накрая беше възможност да се видят с близките си след „една от най-стресиращите задачи", които Военноморските сили могат да предложат.

Един старши моряк разказа колко огромно е било напрежението, с което екипажите са се сблъскали, като заяви: „Всеки, който казва, че това е лесно, лъже. Трудно е. Но ние сме горди, че го правим."

В интервю за Daily mail, докато подводницата се връщаше у дома в неделя, министърът на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че е изключително горд с екипажа.

Той добави: „За времето, през което са били в морето, буквално няма никой друг, в никоя част на страната, нито във Великобритания, нито в чужбина, който да е направил повече за сигурността на нашата страна.

ВМС осигурява ядреното възпиращо средство на Великобритания от 1969 г. насам в рамките на мисия, наречена „Операция Релентлес" – и докато една подводница се завръща у дома, друга вече е в морето.

Луиз Хей, първи държавен секретар, която беше там, за да посрещне подводницата при завръщането ѝ, добави:

„В продължение на 57 години тези мисии са били крайъгълен камък на нашата национална отбрана. Тази успешна мисия отново ни гарантира безопасност и сигурност".

Правителството ще инвестира 63 милиарда британски лири през следващите четири години в ядрената отбранителна програма.