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Папа Лъв XIV отрече да е подписвал писмо за оставка, което да бъде използвано в случай, че не е в състояние да изпълнява задълженията си.

"Засега не виждам необходимост, слава Богу", каза той пред репортери на борда на папския самолет на връщане в Рим от Перу, предаде АНСА.

Миналия месец папата претърпя операция за отстраняване на белодробно туморно образувание.

Според папата каноничното право вече съдържало няколко разпоредби, които разглеждат този въпрос, пише БТА.

"В Божиите ръце съм, както вече съм казвал. Ще продължа напред. Може би в бъдеще ще го направя, предполагам, но засега не виждам нужда", каза още папата.