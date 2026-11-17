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Китай ще предприеме необходимите мерки за защита на интересите си, след като САЩ наложиха нови ограничения върху износа на чипове, вследствие на подозрения за отклоняване на продукти на "Енвидиа" (Nvidia) към китайски компании, предаде Франс прес.

Пред медиите говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун определи ситуацията като "типичен пример за икономически натиск и екстериториално прилагане на закона", съобщава БТА.

"САЩ непрекъснато разширяват по неправомерен начин понятието за национална сигурност и злоупотребяват с мерките за контрол върху износа", подчерта говорителят, като обеща, че Китай "ще предприеме необходимите мерки, за да защити решително своите права и законни интереси".

Засилване на контрола върху износа на чипове, за да запълнят пропуските, извадени наяве от скандала с Дженсън Хуан, обви САЩ. Изпълнителният директор на американския технологичен гигант "Енвидиа" подаде оставка заради извънбрачна връзка.

Хуан напусна поста си след разкритието за връзката му с китайската бизнесдама Алис Хуан, заподозряна, че е позволила на китайски компании в областта на изкуствения интелект (ИИ) да се сдобият чрез трети азиатски страни с американски чипове въпреки ембаргото.

В отговор Вашингтон обяви вчера поредица от мерки, целящи да предотвратят заобикалянето на санкциите. Те имат за цел да спрат предоставянето на изчислителна мощност на Китай чрез дейта центровев други държави, които разполагат с американски чипове.

Съгласно новите правила центровете за данни по целия свят ще трябва да получат разрешение от САЩ, за да предоставят големи обеми изчислителна мощност, генерирана от най-модерни чипове, на компании, чието седалище се намира в Китай или в други държави, подложени на американско ембарго.