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Хакерска атака засегна някои от най-посещаваните уебсайтове в света - Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce и IKEA, съобщи Ройтерс.

Сайтовете са били компрометирани в опит за кражба на криптовалута и заразяване на iPhone устройства. Това съобщи в понеделник изследовател по киберсигурност.

Злонамерен JavaScript код е бил насочен към посетителите на сайтовете на 178 организации от различни сектори чрез Optimizely – платформа за оптимизация на уебсайтове, съобщи изследователят Скот Хелм.

Киберзаплахите включвали няколко различни техники - подмяна на адресите за плащане с криптовалута с адрес на портфейл, контролиран от нападателите, кражба на номера на банкови карти, докато потребителите въвеждат данните си за плащане, кражба на бисквитки (cookies) и екранни снимки, както и инсталиране на зловреден код за експлоатиране на уязвимости в устройства с iOS (iPhone и iPad).

Компанията за киберсигурност Hudson Rock също съобщи, че е открила доказателства, че засегнатите сайтове са предоставяли зловреден код на своите посетители.

Засега не е ясно какъв е мащабът на хакерските атаки и какви са нанесените щети.

От Salesforce заявиха, че разследват неоторизирани промени в скриптовете на Optimizely и са ги деактивирали като предпазна мярка.

Equifax също е започнала проверка на случая. Компанията е прекратила използването на Optimizely и е установила, че няма доказателства за компрометиране на собствените ѝ системи.

От IKEA заявиха, че се опитват да установят дали има потенциално въздействие върху техните дигитални услуги и клиенти.

В понеделник масов срив имаше и в три от най-големите банки в САЩ - Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo, както и в Zelle - американската система за банкови разплащания.

Сривът на Microsoft от миналата седмица пък блокира комуникациите на болници, училища и държавни институции по света. От технологичния гигант посочиха, че причината са сървърни проблеми и заявиха, че не разполагат с данни за злонамерена дейност.