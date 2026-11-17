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Президентът Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са нанесли удар по Кримския мост при операция с ракети и дронове. Атаката по основния военен маршрут между Русия и окупирания Крим, е предприета в отговор на руските удари по украинска инфраструктура. Новината съобщи Ройтерс.

Това е бил седмият етап от операция, продължила няколко седмици. Зеленски посочил, че планът е бил разработен и координиран от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Генералния щаб.

В предишните фази украинските сили са унищожили системи за противовъздушна отбрана, радари, средства за радиоелектронна борба и други цели по маршрута към моста, твърди украинският държавен глава.

Според украинския президент мостът е частично разрушен. Той публикува в социалните медии кадри, показващи срутване на главната арка на моста, добавя БТА, като се позова на ДПА.

В същото време Mинистерството на енергетиката на Украйна съобщи за руски атаки, предизвикали аварийни прекъсвания на електрозахранването в Днепропетровска, Кировоградска, Полтавска и Харковска област поради повредено оборудване и спад на напрежението в електропреносната мрежа.

В по-голямата част от Украйна има режим на тока, а за промишлените потребители са въведени планирани ограничения на електропотреблението.

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна ДТЕК съобщи, че около 700 000 домакинства в Днепропетровска област са останали без електричество след руски удар.

След атаката срещу Кримския мост руското правителство свика извънредно заседание, отбелязва Франс прес. Според руските държавни медии вицепремиерът Марат Хуснулин ще ръководи заседание на правителствена комисия, натоварена с ликвидирането на последствията.

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев уверил, че снабдяването на града с храни и горива не е засегнато.

Всички жизненоважни вериги за доставки на Севастопол функционират нормално, заявява той в руската социална мрежа Макс.

Развожаев посочи, че основният транспортен поток през пристанището е бил свързан с лични автомобили и автобуси и че основната задача сега е да се намерят решения за хората, които се опитват да се приберат по домовете си или да пътуват.

Руският Следствен комитет обяви, че е образувал дело за "терористичен акт", след като според властите атаката е причинила щети по конструкцията на моста.