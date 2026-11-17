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Компания на Тръмп финансирана от руски и азербайджанските схеми за пране на пари през Deutsche Bank

Банката докладвала за съмнителни транзакции, но не и че компании на US президента са получили средствата

Разследват предполагаеми престъпни практики в бизнес отношенията на Deutsche Bank с корумпирани режими

Изтекли документи разкриват съмнителни финансови операции на Deutsche Bank, свързани с американския президент Доналд Тръмп, руски олигарси и международни мрежи за пране на пари.

След изненадващата победа на Тръмп на изборите през 2016 г. се появиха обвинения за намеса на Кремъл и американските власти започнаха проверка дали руски средства са изиграли роля в предизборната кампания на бизнесмена.

Като част от разследването Конгресът на САЩ се обръща към Deutsche Bank, чийто клиент е Тръмп. Германската мултинационална банка е задължена с призовка да докладва дали негови сметки са замесени в пране на пари.

Изводът от вътрешната проверка на Deutsche Bank, че няма "банкови връзки между президента Тръмп и Русия".

Огромен теч на данни от банката обаче опроверга този извод. Изтеклите материали хвърлят светлина не само върху отношенията на германската банка с Тръмп, но и върху тези с други влиятелни и противоречиви клиенти през последните 30 години.

Документите показват, че през 2014 г. Deutsche Bank е докладвала за подозрителна транзакция, свързана с DT Marks Baku LLC - компания на Тръмп в Азербайджан.

Дружеството е получило средства от клиент на Danske Bank в Естония. Въпреки проведеното разследване германската банка не успяла да установи предназначението на плащането или връзката между подателя и получателя. Тази транзакция не е била докладвана на Конгреса на САЩ.

През 2017 и 2019 г. банката установява и други подозрителни плащания, свързани с компании на Тръмп. Собственият ѝ анализ свързва средствата с т.нар. „Азербайджанска перачница" – международна схема за прехвърляне и изпиране на пари, както и с руска мрежа за пране на пари, свързана с няколко олигарси, лоялни на Кремъл.

Deutsche Bank докладва тези транзакции на американските власти, както изисква законът. В докладите обаче липсва един съществен детайл: че компаниите, получили съмнителните средства, принадлежат на президента на САЩ.

Когато Тръмп е избран за президент, Deutsche Bank създава специален проект за обслужването му като клиент. Кодово му име е „Novus Ordo", или „Нов ред".

Документите са защитени, достъпът до тях е ограничен, а комуникацията е криптирана – включително за някои членове на висшето ръководство.

Изтеклите материали сами по себе си не доказват, че Тръмп е участвал в пране на пари или че руски интереси са гарантирали кредитите му.

Те обаче повдигат въпроси относно пълнотата на докладите на банката и начина, по който тя е обработвала подозрителни транзакции, свързани с политически влиятелен клиент.

Случаят с Тръмп е само един от многото, разкрити в рамките на едногодишно разследване на над 200 журналисти от 56 медии, озаглавено Inside Deutsche Bank.

Милиарди евро глоби

Разследването се основава на изтичане на над 15 милиона поверителни документа от банката, включително имейли, информация за клиенти, оценки на риска и записи от разследвания на финансови престъпления.

Двама податели на сигнали, чиято самоличност се пази в тайна, предоставят материалите на индийския журналист Джоси Джоузеф и южноафриканската разследваща журналистка Хадиджа Шариф. Впоследствие двамата ги споделят с по-широк журналистически консорциум.

Според адвоката на информаторите те са предоставили документите и на Министерството на правосъдието на САЩ, Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) и Министерството на финансите на Великобритания.

Посоченият от тях мотив е разкриването на предполагаеми престъпни практики в бизнес отношенията на Deutsche Bank с корумпирани режими, особено контактите ѝ с руски олигарси. Те искат също да покажат многократните нарушения на закона, управленските провали и етичните проблеми на банката на фона на войната в Украйна.

Документите разкриват широко разпространен модел на нарушения. В тях се описват предупреждения за подозрителни парични потоци, слаби системи за наблюдение и случаи, в които търговските интереси изглежда са имали предимство пред опасенията на вътрешните контролни органи.

От 2000 г. насам властите са извършвали обиски в офисите на Deutsche Bank най-малко 43 пъти. За приблизително 25 години банката е платила 18 милиарда евро глоби за нарушения, включително манипулиране на пазара, измами и неспособност да предотврати прането на пари.

Когато настоящият главен изпълнителен директор на банката Кристиан Зевинг поема управлението през 2018 г., той обещава да преобрази институция с проблемна репутация, датираща още от ролята ѝ във финансирането на ключови елементи от нацисткия режим.

Публично той говори за възстановяване на корпоративна култура, в която Deutsche Bank да престане да заема отбранителна позиция заради противоречивото си минало и да започне да си връща печелившия бизнес от конкурентите. Същевременно банката трябва да стане значително по-взискателна при избора на клиентите си.

Финансовите резултати се подобряват, което придава достоверност на стратегията за възстановяване на Зевинг. Зад по-добрите показатели обаче банката продължава да изпитва трудности при прилагането на неговата визия.

През първите години от управлението на Зевинг финансовата институция остава в изключително тежко състояние, показва вътрешна кореспонденция между висши ръководители.

През 2019 г. главният оперативен директор описва дейността на банката като „абсолютна катастрофа", която на практика функционира „извън рамките на закона и реда". По-късно същата година новият ръководител на отдела за борба с финансовите престъпления определя вътрешния контрол като „пълен хаос".

Предупрежденията не се ограничават до лоши работни процеси. Някои от тях сочат, че Deutsche Bank е била на ръба на принудително прекратяване на дейността си. Висш служител предупреждава, че германските власти могат да издадат заповед за прекратяване на дейността на цялото подразделение за корпоративно и инвестиционно банкиране заради мащабни проблеми.

Въпреки развитата си система за съответствие с регулаторните изисквания Deutsche Bank многократно не успява да идентифицира и да реагира на сериозни рискове от финансови престъпления, показват изтеклите документи.

Банката не е докладвала милиони транзакции, свързани с потенциален трафик на хора и наркотрафик в Колумбия, отпуснала е огромни кредити на руска петролна компания, без да знае кой е собственикът ѝ, и е пропуснала да разкрие мрежа за пране на пари на стойност милиарди евро, според вътрешен доклад.

Да познаваш клиента си

Трудностите на Deutsche Bank често произтичат от противоречието между търговските интереси и етичните задължения.

Този конфликт ясно личи в дискусиите относно изискванията за т.нар. „Познавай своя клиент" (Know Your Customer – KYC). Те задължават банките да проверяват самоличността на клиентите си и да установяват произхода на средствата им.

В един от имейлите Зевинг се оплаква, че регулациите ограничават приходите на банката. В друга кореспонденция той предупреждава да не се „интерпретират прекомерно" по-строгите стандарти, тъй като това може да доведе до загуба на клиенти.

Един от случаите е свързан с Тимур Кулибаев – казахстански милиардер с бизнес интереси в областта на суровините, недвижимите имоти и банковото дело.

Кулибаев става клиент на Deutsche Bank чрез своите компании през 2006 г. Той е зет на Нурсултан Назарбаев, дългогодишен президент на Казахстан до 2019 г.

В американска дипломатическа телеграма от 2010 г. се споменава предполагаемата му „алчност за огромни подкупи". През 2013 г. вътрешен доклад на Deutsche Bank предупреждава, че промяна в политическото ръководство на Казахстан може да го изложи на наказателни разследвания за сделки от епохата на Назарбаев, което потенциално би въвлякло и банката, включително нейните контролни механизми.

Тези опасения никога не изчезват напълно и в края на 2018 г. отново излизат на преден план.

През същата година швейцарската неправителствена организация Public Eye обвинява Кулибаев, че е помогнал на една от най-големите петролни компании в света – Vitol – да получи почти монополно положение в родината му.

След това служителите по съответствието на Deutsche Bank преразглеждат „историческите" опасения и стигат до заключението, че Кулибаев заслужава нова проверка.

През 2019 г. ръководители на Deutsche Bank обсъждат възможността да помогнат на Halyk Bank – най-голямата кредитна институция в Казахстан, собственост на Кулибаев и съпругата му – да осъществи вторично листване на Лондонската фондова борса.

Някои служители възразяват, като посочват, че Deutsche Bank вече е прекратила директните си отношения с казахстанската банка заради опасения, свързани с пране на пари.

Планираното заседание на комисия, която трябва да разгледа почтеността на Кулибаев, внезапно е отменено от висши служители.

По това време Кулибаев и неговите компании носят на Deutsche Bank годишни приходи от такси в размер на 6 милиона евро – сума, равна на приходите от такси, които плаща руският държавен газов гигант „Газпром", също клиент на банката.

Листването в Лондон в крайна сметка е осъществено, но служителите по съответствието налагат предпазни мерки. Те изискват приходите от операцията да бъдат преведени директно в определени сметки в Швейцария и Люксембург.

С цел ограничаване на рисковете от финансови престъпления не се разрешава използването на средства от други източници.

Само месец по-късно тези предпазни мерки са подложени на изпитание.

През януари 2020 г. служители сигнализират за неочакван превод на 15 милиона долара от сметка в Обединените арабски емирства.

Когато банката изисква обяснение, представители на Кулибаев заявяват, че парите представляват дивиденти от предходни години. Служителите по съответствието обаче остават неубедени.

Вътрешни имейли споменават „объркваща информация", предоставена от екипа на олигарха.

Банката блокира постъпващите средства и ескалира случая до най-високото ниво на своя екип за борба с прането на пари.

След това разследващите разширяват проверката, като включват и холдинговите компании на Кулибаев, които също са клиенти на Deutsche Bank.

От този момент нататък разследващите на банката започват да поставят под въпрос почти всичко – от необяснимите транзакции до необичайните дивидентни плащания между компаниите на Кулибаев. Една от тях е описана като неактивна и без активи.

Във вътрешната кореспонденция се повдига въпросът дали някои компании не се използват единствено „за прехвърляне на пари".

През май 2020 г. Deutsche Bank предприема действия по препоръка на своя форум за борба с финансовите престъпления, който заключава, че банката трябва да прекрати отношенията си с Кулибаев, тъй като не може да разбере финансовото му състояние и произхода на средствата му.

Това е първият цялостен преглед на отношенията с него от почти 14 години, откакто е клиент на банката.

Адвокатите на Кулибаев заявяват пред Follow the Money, че милиардерът никога не е крил източниците на богатството си от Deutsche Bank и че нито той, нито негови представители съзнателно са предоставяли невярна или подвеждаща информация.

Те добавят, че от Кулибаев не може да се очаква да обяснява вътрешните мнения и мотиви на служителите на Deutsche Bank, нито да носи отговорност за решенията на самата банка.

Досиетата на олигарсите

Междувременно в Русия банката се опитва да привлече на работа деца на политици, свързани с Кремъл, с цел да разшири местния си бизнес.

Сред назначените е синът на руския заместник-министър на финансите. По-късно той предава на свои колеги информация от министерството на баща си – информация, до която самата банка впоследствие заключава, че не е трябвало да има достъп.

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) разследва програмата на Deutsche Bank за наемане на политически свързани служители в Русия.

През 2019 г. банката се съгласява да плати 16,1 милиона долара, за да уреди случая.

Вътрешна оценка, включена в изтеклите материали, показва, че тези назначения са помогнали за генерирането на над 190 милиона долара бизнес.

След анексирането на Крим през 2014 г. западните санкции принуждават банките да преоценят връзките си с Русия.

Улрих Гьорес, бивш глобален ръководител на Deutsche Bank за борба с прането на пари, си спомня как е съставял списъци на „добри и лоши олигарси" с руски, узбекски и казахстански произход, сред които и Кулибаев.

Докладите, известни като „досиета за проверка на олигарси" (oligarch review packs), са били дълги стотици страници и са събирали обвинения срещу клиенти, считани от банката за репутационен риск.

Обвиненията варират от корупция до връзки с организираната престъпност и в някои случаи – убийства.

Идентифицирането на рисковете обаче не означава непременно предприемане на действия.

Deutsche Bank запазва отношенията си с голяма част от клиентите, включени в тези доклади. По-голямата част от тях впоследствие попадат под санкции заради войната в Украйна.

С други думи, разграничението между „добри" и „лоши" олигарси не е попречило на продължаването на рисковите бизнес отношения.

Изтеклите документи показват, че Deutsche Bank е работила в полза на руския олигарх Андрей Мелниченко дори след налагането на санкции от Европейския съюз срещу него.

Мелниченко е един от най-богатите хора в Русия. Според вътрешни документи на банката, видени от Follow the Money, неговото „благосъстояние е тясно свързано с продължаващия успех на Путин".

Само ден преди да попаднат под санкциите на ЕС, части от въглищната му империя на стойност милиарди долари са прехвърлени на съпругата му.

Малко след началото на пълномащабната инвазия в Украйна разследващи от нидерландската Служба за фискална информация и разследвания (FIOD) започват проверка срещу Deutsche Bank.

Разследващите подозират, че тъй като съпругата на Мелниченко не е била санкционирана, Deutsche Bank е продължила безпроблемно отношенията си с компанията.

Един от служителите предупреждава, че решението на олигарха да прехвърли бизнеса си на съпругата може да бъде определено като „заобикаляне на санкциите".

Въпреки това впоследствие е направен опит да му бъде помогнато да изтегли пари в брой чрез клон на Deutsche Bank в Сингапур.

Банката също така се въздържа от замразяване на европейските му сметки, въпреки че санкциите на ЕС изрично го посочват.

Позовавайки се на „правна несигурност", тя решава да не замразява сметките на съответните юридически лица, а вместо това да ги „блокира технически".

Тази разлика е съществена: Мелниченко продължава да може безопасно да депозира милионите си в банката.

Говорител на олигарха заявява пред журналистите, че технически той не е прехвърлял компаниите си на съпругата.

„Той се оттегли от ролята си на бенефициент на дискреционния тръст, който притежава акциите и в двете компании, като съпругата му автоматично го наследи съгласно условията на договора за тръста", обяснява говорителят.

Случаят илюстрира повтарящ се проблем в работата на Deutsche Bank със санкционирани клиенти и политически обвързани лица: разликата между формалното спазване на ограниченията и гарантирането, че финансовите отношения в действителност вече не представляват риск.

Център за пране на пари

Подозрителните средства, свързани с Тръмп, не са произхождали от сметки в Deutsche Bank.

Те са преминали през системите на германската банка, тъй като тя е действала като кореспондентска банка на Danske Bank.

Кореспондентското банкиране позволява на финансовите институции да обработват плащания от името на други банки. Така по-малките банки получават достъп до международните пазари и различни валути.

Този бизнес обаче крие рискове, тъй като големите банки могат да обработват транзакции на клиенти, за които знаят много малко.

Рисковете вече са били очевидни от скандала с Danske Bank.

В този случай Deutsche Bank е била основна кореспондентска банка на естонския клон на Danske Bank, през който са действали руските и азербайджанските схеми за пране на пари, от които е получавала средства и компания на Тръмп.

Между 2007 и 2015 г. през този клон са преминали приблизително 200 милиарда евро, голяма част от които с незаконен произход и идващи от Русия.

Германските власти глобяват Deutsche Bank само с 13,5 милиона евро за ролята ѝ в скандала – сума, която според изтеклите документи висши ръководители на банката са смятали за незначителна в сравнение с приходите, генерирани от този бизнес.

Същите структурни рискове се проявяват и при обработването на друга мрежа, разкрита от Deutsche само няколко години по-късно.

Между 2017 и 2020 г. през системите на банката преминават над 1,7 милиарда евро чрез мрежа от фиктивни компании.

Екипът на Inside Deutsche успява да свърже мрежата с руския милиардер Олег Дерипаска – близък до Кремъл бизнесмен, срещу когото САЩ налагат санкции през 2018 г.

Въпреки че името му не фигурира в официалните документи на компаниите, журналистите проследяват транзакциите до съпругата му, негови бизнес партньори и подставени лица.

Последствията са значителни.

Deutsche Bank идентифицира близо дузина потенциални случая на заобикаляне на санкции, свързани с тази мрежа, и ги докладва на американските власти в изпълнение на задълженията си по споразуменията с Министерството на правосъдието на САЩ.

Нито един от докладите за подозрителна дейност на Deutsche Bank обаче не посочва името на Дерипаска.

Обиск във Франкфурт

Въпросите около механизмите за контрол на Deutsche Bank не са изчезнали.

В началото на 2026 г. германски разследващи извършват обиск в централата на банката във Франкфурт в рамките на разследване на транзакции, свързани с Роман Абрамович – руския милиардер и бивш собственик на футболния клуб „Челси", който е под санкции на ЕС.

Разследващите проверяват дали подозрителните операции са били докладвани своевременно.

Междувременно в САЩ Deutsche Bank е сключила няколко споразумения с Министерството на правосъдието за отлагане на наказателно преследване (Deferred Prosecution Agreements – DPA).

През 2015 г. банката постига споразумение по случай, свързан с манипулиране на референтни лихвени проценти.

През 2021 г. сключва друго споразумение, като се съгласява да плати над 130 милиона долара за уреждане на разследвания относно неправомерни плащания към посредници и схема за измами със суровини.

Споразумението за отлагане на наказателно преследване позволява на прокурорите временно да преустановят наказателното производство срещу дадена компания, обикновено срещу ангажимент за съдействие и подобряване на системите за вътрешен контрол.

Ако компанията изпълни условията на споразумението, наказателното преследване може да бъде избегнато.

Историята на Deutsche Bank обаче показва, че подобни споразумения не гарантират трайна промяна.

През 2022 г. Министерството на правосъдието на САЩ установява, че банката е нарушила условията на споразумението от 2021 г., и удължава периода на наблюдение върху дейността ѝ.

Ето и какво отговаря Deutsche Bank на запитвания по темата:

„Въпросите, които поставяте във вашето запитване, се отнасят до събития отпреди много години, а в някои случаи – отпреди цели две десетилетия. Когато е било необходимо, тези въпроси са били разглеждани своевременно и обсъждани с регулаторните органи.

Днес ние сме различна банка. Под ръководството на Кристиан Зевинг Deutsche Bank премина през фундаментална трансформация. Направихме значителни инвестиции в системите си за контрол, като същевременно възстановихме устойчивата си рентабилност, за което свидетелстват рекордните печалби през последните тримесечия.

В периода 2019–2025 г. инвестирахме пряко 7 милиарда евро в подобряване на системите за вътрешен контрол, подкрепени от значителни инвестиции в технологии.

Тези инвестиции бяха съпътствани от засилен подход към идентифицирането и управлението на рисковете, както и от фундаментална промяна в корпоративната култура. Тази работа допринесе за отстраняването на наследени от миналото проблеми и за изпълнението на редица важни регулаторни изисквания.

Напредъкът ни беше признат от пазарите, ключови регулаторни и надзорни органи, както и от нашите клиенти и други заинтересовани страни.

Оставаме ангажирани с непрекъснатото усъвършенстване на системите си за вътрешен контрол и с утвърждаването на корпоративна култура, основана на почтеност и интегритет."