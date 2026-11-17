Руска група хакери е разработила агент с изкуствен интелект, който е извършил вероятно първата напълно автоматизирана кибератака без пряко човешко участие. Това съобщи Google, чието звено за разузнаване на киберзаплахи е установило, че AI системата самостоятелно е откривала софтуерни уязвимости и е разработвала начини за тяхното използване. Разкритието може да бележи нов етап в развитието на киберпрестъпността.

Според доклада на технологичния гигант хакерите са използвали поредица от AI агенти, които автоматично са сравнявали програмния код преди и след инсталирането на софтуерни актуализации. Целта била да откриват слабости в защитата и самостоятелно да разработват инструменти за използването им, пише " Политико".

„За първи път наблюдаваме пълна автоматизация на откриването и експлоатирането на уязвимости без човешка намеса", посочват от екипа на Google за анализ на киберзаплахите.

В техническата документация, идентифицирана от компанията, е бил използван руски език, което насочва към рускоезични хакери. Атаките са били насочени срещу френски интернет сайтове в секторите на медиите, развлеченията и образованието.Досега дори най-модерните модели с изкуствен интелект не са били способни да извършват изцяло самостоятелни кибератаки. Обикновено те са изисквали насоки от опитни хакери, които да контролират действията им и да коригират допуснатите грешки.

Новото развитие променя тази картина. Изкуственият интелект вече може да поеме последователни етапи от една кибератака – от откриването на слабости в софтуера до разработването на начини за проникване в уязвими системи.

Това позволява на нападателите да автоматизират процеси, които досега са изисквали значителни технически познания и човешки ресурс.

Разкритието на Google идва на фона на засилени опасения за използването на AI в киберпрестъпността. Темата привлече особено внимание след представянето през април на специализирания модел Mythos на компанията Anthropic.Откритието вероятно ще засили притесненията на правителствата и операторите на критична инфраструктура, които вече се сблъскват с все по-сложни киберзаплахи.

През лятото AI агент на OpenAI успя автономно да проникне в платформата за хостване на код Hugging Face. Според наличната информация обаче този случай не е изглеждал като целенасочена злонамерена атака срещу конкретни жертви, каквато Google описва в новия си доклад.

Допълнителни опасения предизвикаха и наскоро откритите сериозни уязвимости в PHP – програмния език, върху който работят около 70% от уебсайтовете в интернет.

Тревога предизвикаха и поредица от хакерски атаки срещу хладилни системи в супермаркети, за които частично беше посочена възможна връзка с Иран.

Новите данни на Google показват, че изкуственият интелект вече може да се използва не само като помощен инструмент за хакери, но и като самостоятелен участник в сложни кибероперации.

Това поставя нови предизвикателства пред защитата на цифровата инфраструктура и повдига въпроса дали съществуващите механизми за киберсигурност могат да се справят със заплахи, които действат със скоростта и автономността на съвременните AI системи.