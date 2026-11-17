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Два пътнически влака са се сблъскали в Прага, има десетки ранени, няколко са в по-тежко състояние. Инцидентът е станал близо до централната железопътна гара в Прага тази сутрин, съобщиха чешките служби за спешна помощ, цитирани от ДПА.

Повечето от пострадалите са получили леки наранявания, но няколко души са ранени по-сериозно, заяви говорител на спасителните служби, цитиран от информационна агенция ЧТК. Пострадалите са откарани в болница.

Инцидентът е станал на мост над оживена улица в близост до гарата, съобщиха от пожарната служба. На място са изпратени полицейски екипи, пожарникари и екипи на спешна медицинска помощ.

Движението по ключовата железопътна линия през чешката столица е спряно. Влаковете, пътуващи на дълги разстояния, са пренасочени към други гари, откъдето пътниците могат да продължат пътуването си с метрото.

Според първоначалната информация влаковете са се сблъскали с ниска скорост около 7 ч. сутринта местно време, пише БТА.

Засега не е ясно как двата влака са се озовали на един и същи коловоз.

Министърът на транспорта на Чехия Иван Беднарик определи сблъсъка като много сериозен инцидент и заяви, че причините и обстоятелствата около него се разследват. Очаква се мястото на катастрофата да бъде разчистено до няколко часа.