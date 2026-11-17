Украинските удари по Кримския мост са били планирани умишлено, за да злепоставят Владимир Путин преди срещата му със Си Дзинпин и Доналд Тръмп в четвъртък, каза пред The ​​Times украински офицер, участвал в операцията.

„Планирахме го като символичен жест преди срещата между Тръмп, Путин и Си, за да покажем, че Путин е слаб", каза офицерът.

Bloomberg също съобщи, че Украйна се опитва да използва атаката преди посещението на Путин в Китай за срещата на върха на лидерите на АТИС в Шънджън. Атаката така подчертава успеха на Киев в повишаването на разходите за война за Русия на фона на засилващите се дипломатически усилия за прекратяване на конфликта, добавя се в доклада.

Операцията също така демонстрира, че украинските военни могат самостоятелно да осигуряват комуникация между дронове и ракети, без помощта на мрежите Starlink и Starshield на SpaceX, добави източник на The Times.

„Американците се опитаха да нарушат комуникациите ни, за да не можем да провеждаме подобни операции. Но тази мисия доказа, че сме способни самостоятелно да създаваме комуникационни канали за предаване на радиосигнали", каза източникът.

Според него това е първият път, когато украинските въоръжени сили използват дронове за предаване на видеосигнали към ракети, което им позволява точно да насочват атаки към определени зони на моста.