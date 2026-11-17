България и САЩ са на крачка от това да си разменят посланици след повече от година и половина ослушване кой да поеме от едната и от другата страна обезглавените дипломатически мисии. Българският кандидат за Вашингтон е Николай Милков, а от американският за София се казва Дъглас Холдър.

Милков в момента е постоянен представител на България в НАТО, преди това бе служебен министър на външните работи. Междувременно Комисията по външни отношения на американския Сенат включи в дневния си ред за утре номинацията на Дъглас Холдър за посланик в София. Холдър е бивш член на Камарата на представителите на щата Флорида и е работил като бизнес консултант.

Българското посолство във Вашингтон е без титуляр от края на април 2025 г., когато Георги Панайотов поиска предсрочно прекратяване на мандата си. Оттогава мисията се ръководи от временно управляващ. За да поеме поста, Милков остава само да получи указа си с подписа на президента Илияна Йотова, тъй като кандидатурата му мина в Министерския съвет още преди изборите. Американското посолство в София пък е без титуляр от края на януари 2025 г., когато Кенет Мертен се оттегли.

Николай Милков вече е работил в Съединените щати - между 2005 и 2009 г. като генерален консул на България в Ню Йорк. В дипломатическата си кариера е бил също така и посланик в Румъния, Канада и Франция. Представлявал е България и в Монако и ЮНЕСКО. Бил е заместник-министър на външните работи и постоянен секретар на Министерството на отбраната.

През 2017 г. Милков влиза в президентската администрация като секретар за българското председателство на Съвета на ЕС, а впоследствие става секретар по външната политика на президента Румен Радев. От август 2022 г. до май 2023 г. е външен министър в двете служебни правителства на Гълъб Донев. След това поема българската делегация в НАТО в Брюксел.

Роден е на 10 декември 1957 г. в София, завършил е Френската гимназия в столицата и „Международни отношения" в УНСС. През 1991 г. защитава докторска дисертация в областта на международните отношения.

Кой е бъдещият посланик на САЩ в България? Дъг Холдър Снимка: The Legis Group Дъглас Холдър бе номиниран от президента Доналд Тръмп. Той е бивш член на Камарата на представителите на щата Флорида и е работил като бизнес консултант. Сенатската комисия го изслуша на 30 септември. Тогава Холдър посочи като приоритети сътрудничеството в отбраната и сигурността в Черно море, както и разширяването на икономическите връзки в енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини.

Заседанието на сенатската комисия утре започва в 9 ч. във Вашингтон, или 16 ч. българско време. При одобрение от комисията номинацията отива за гласуване в пленарната зала на Сената.