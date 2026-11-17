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Руският министър на външните работи Сергей Лавров е отправил предупреждение към Париж относно присъствието на френски войници, действащи на територията на Украйна. Лавров определи това като „пряко участие" в конфликта, предаде Франс прес.

Министърът е уточнил, че Москва е наясно, че не става дума само за французи. „Изразихме нашата загриженост. Това вече не е просто подкрепа за Украйна, а пряко участие във войната", заявява Лавров по време на пресконференция в Манила. Във Филипините се провежда среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), съобщи БТА.

Малки контингенти от френски военнослужещи от месеци са в Украйна, за да обучават украински военни и да осигуряват поддръжката на военното оборудване. Това съобщи вчера пред Франс прес източник, запознат със случая, потвърждавайки информация, разкрита първо от радио Ер Еф И.

Ставало въпрос за френски инструктори, които обучават украински военнослужещи във Франция, Полша или понякога в Украйна. Не се касаело за военна операция, нито намерения френски военни да участват в принудителни или бойни действия, твърди източник, цитиран от Франс прес.

В Украйна Русия започна мащабна военна офанзива през февруари 2022 г.

Франция е една от западните държави, които най-активно подкрепят Украйна, предоставяйки й военно оборудване, финансова помощ и разузнавателна информация, припомня Франс прес.