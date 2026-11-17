Френски войски са били разположени тайно в Украйна, обучават украински части и обслужват военна техника, дарена от Париж.

Според RFI тази мисия се нарича „Воля" и действа поне от лятото на 2026 г. Le Monde уточнява, че малки групи френски войски изпълняват подобни мисии от избухването на пълномащабна война през февруари 2022 г.

Само преди няколко дни Владимир Путин заяви, че за него присъствието на чуждестранни войски в Украйна означава продължаване на войната.

Разследване на RFI от 16 ноември разкри името на френската структура – ​​„Воля", което, както обясняват френските журналисти, намеква за борбата за свобода и духа на съпротива.

Според източници на радиостанцията мисията действа поне от лятото на 2026 г., ръководи се от френски генерал и се състои от малки групи, които пътуват до Украйна за кратки периоди. Техните задачи включват обучение на украински военнослужещи и обслужване на френска военна техника, която е на въоръжение в украинските въоръжени сили, включително гаубици „Сезар", изтребители „Мираж 2000" и прецизно насочващи се ракети.

За да се запази секретността, източници на RFI твърдят, че е използвана френската тренировъчна мисия „Жерфо", действаща в Полша. Войските, пътуващи до Украйна, са били инструктирани да заявят, че пътуват до полски тренировъчни полигони. Френският генерален щаб е отказал коментар по разследването. Източник на AFP отделно потвърди присъствието на войските, като подчерта, че те не участват в бойни операции и не възнамеряват да изпълняват задачи по сигурността.

Le Monde, позовавайки се на източник, запознат със ситуацията, уточнява, че малки френски части периодично действат в Украйна от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. Броят им се е колебаел, а напоследък присъствието им е засилено. Изданието отдава увеличеното френско присъствие на решението на Съвета на ЕС от 9 ноември да удължи мандата на европейската мисия за обучение на украински войски с две години и да разположи свои представители директно в Украйна.

Друг мотив за укрепване на френския контингент, обяснява Le Monde, е подготовката за евентуално разполагане на многонационални сили на „коалиция на желаещите" след прекратяването на огъня.

В допълнение към инструкторите и специалистите по ремонт, в Украйна присъстват и служители от френски разузнавателни звена, включително тези, свързани с Командването за специални операции и оперативното звено на Френската служба за външно разузнаване (DGSE). Те извършват мисии за наблюдение, включително тези по-близо до фронтовата линия.

За разлика от Обединеното кралство, което публично призна присъствието на войските си в Украйна, Париж е предпочел да запази мисията „Воля" в тайна. Според Le Monde властите са се опасявали, че военното присъствие не само ще провокира реакция от Русия, но и ще бъде използвано във Франция от противниците на помощта за Украйна – предимно Националното обединение на Марин льо Пен и лявата партия „Непокорна Франция".

Освен това, член 35 от френската конституция задължава правителството да уведоми парламента за началото на военна операция в чужбина в рамките на три дни. В същото време, както отбелязва AFP, Париж не счита малките, небойни мисии за попадащи под тези изисквания, така че парламентът не е бил официално уведомен за „Воля".

Бившият върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа Филип Брийдлав заяви пред Fox News, че Франция изпраща на Владимир Путин „силен сигнал". „Той трябва да погледне отвъд фронтовата линия и да се увери, че западните съюзи, в този случай НАТО, са в защита на Украйна", каза Брийдлав.

Москва последователно се противопоставя на присъствието на западни войски в Украйна. На 12 ноември 2026 г., по време на среща с американска делегация, Владимир Путин заяви, че разполагането на чуждестранни войски в Украйна след мирно споразумение би било неприемливо за Русия и че тогава войната ще се възобнови.