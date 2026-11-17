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Доналд Тръмп заяви днес, че приема много сериозно потенциална заплаха от иранско нападение срещу столицата Вашингтон. Президентът на САЩ предупреди, че ако се случи, Иран ще плати невиждана цена, съобщи американската телевизия Си Ен Ен, цитирана от Франс прес и БТА

"Надявам се, че няма да се случи, но приемаме нещата много сериозно", каза американският президент в отговор на журналистически въпрос по време на посещението си във Филипините за срещата на върха на АСЕАН.

"Ако нещо се случи, те ще платят цена, каквато светът никога досега не е виждал", добави Доналд Тръмп.

Американските разузнавателни служби са получили нова информация, която предполага, че Иран подготвя нападение срещу Вашингтон с използването на "мръсна бомба" или химическо оръжие. Новината съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на седем американски официални лица. Заплахата обаче не се смятала за непосредствена, се уточнява в информацията.

Междувременно говорител на иранското Външно министерство отхвърли твърденията, определяйки ги като "безпочвени".

"Приемаме нещата много сериозно, защото те просто са луди", казва още Тръмп, цитиран от Ройтерс.