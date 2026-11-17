Британско семейство ще трябва да плати 72 хиляди евро на турска болница, след като тяхна роднина почина по време на почивка в Турция, без да има туристическа застраховка.

58-годишната Аманда Канон е починала този месец, след като през октомври припаднала по време на пътуване в Анталия. Смята се, че жената, която е от Редхил, Съри, е претърпяла инфаркт, докато пътува с дъщеря си Мариса Уайт.

Тя е била поставена на апарат за поддържане на жизнените функции в частна болница в Анталия, където разходите за лечението достигат 3 500 евро на ден.

Хана Купър, снаха на починалата, заяви, че Канон е починала на 5 ноември и оттогава тя е стартирала кампания, призоваваща хората никога да не пътуват в чужбина без застраховка.

33-годишната жена от Шорхем, Съсекс, също така стартира петиция, с която призовава правителството да направи туристическата застраховка задължителна за всички международни пътувания.

„Не пътувайте без застраховка, защото аз винаги казвам: Очаквайте неочакваното", заяви Купър.

„Винаги пътувам със застраховка и знам, че Аманда не е виновна, но стресът, който това причини на всички останали – просто не причинявайте това на семейството и приятелите си. В Турция е задължително да имаш туристическа застраховка. Не ти позволяват да пътуваш без нея. И мисля, че същото трябва да важи и във Великобритания".

„По мое мнение правителството трябва да разгледа този въпрос и да направи задължително пътуването със застраховка".

Купър отлетяла с детето си за Анталия, за да види свекърва си, но тя вече била починала.

Тогава от турската болница връчили медицинските документи и смъртния акт на Канон. Семейството в момента търси правна консултация, докато се опитва да установи какво точно се е случило. Те твърдят, че никой не ги е уведомил за смъртта на роднината им.

Разходите за връщане на тялото във Великобритания също са големи и семейството е създало кампания за набиране на средства.

Купър каза, че ѝ е било съобщено, че ако успеят да съберат средствата за връщането, Канон може да бъде върната у дома, а медицинските разходи ще бъдат уредени отделно.

Тя се надява, че преживяното от семейството ще послужи и като предупреждение към другите туристи за важността на сключването на туристическа застраховка.

Тя каза: „Аз винаги си сключвам такава и знам, че може да е скъпа, но ако имате много здравословни проблеми, това ще спести на близките ви допълнителен стрес, ако нещо се случи в чужбина".

„Това, което се случи, не е по вина на семейството и ние не обвиняваме Аманда, че не е имала застраховка. Но искам историята на Аманда да стигне до хората, за да осъзнаят какво може да се случи и да се замислят два пъти, преди да пътуват без нея.".